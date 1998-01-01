Зарина Догузова: Домой пока что не могут вернуться около 20 тыс. российских туристов

Около 20 тысяч застрявших за рубежом российских туристов испытывают сложности при возвращении домой, большинство из них находятся в странах Латинской Америки, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова, которую цитирует «Интерфакс».

"В СМИ звучала большая цифра 160 тысяч туристов, которые сейчас за рубежом, и это так. Но подавляющее большинство этих туристов спокойно продолжают свой отдых и не испытывают никаких сложностей. Это та же Турция, Египет, ОАЭ и еще целый ряд стран, где нет никаких проблем.

Количество туристов, которые на данный момент столкнулись со сложностями, не более 20 тысяч. Пару дней назад эта цифра была где-то в районе 27 тысяч", — рассказала она в интервью телеканалу НТВ.

По словам г-жи Догузовой, большая часть застрявших – в странах Латинской Америки (19 тысяч).

"Там приходится облетать, поэтому путь удлинился и задержки начались. Но каждый день туроператоры вывозят по несколько тысяч туристов. Например, сегодня из стран Латинской Америки вылетели семь Boeing, это более 2 тысяч человек. Рейсы для самостоятельных туристов ставит "Аэрофлот". Я думаю, что мы в течение короткого времени эти 19 тысяч человек доставим домой", — рассказала она.

Глава Ростуризма также сообщила, что в Европе застряло гораздо меньше туристов, примерно тысяча человек.

"Это Болгария, Португалия (Мадейра), еще ряд стран. Там все более медленно, так как вывозные гуманитарные рейсы согласовываются и это занимает время. Но такие рейсы тоже ставятся. Сегодня два рейса прилетели из Болгарии, на днях будет рейс из Мадейра и мы дальше в процессе проработки этих маршрутов. Но если у граждан есть возможность прилететь самостоятельно, это быстрее, чем ожидание вывозных рейсов", — добавила она.

Зарина Догузова напомнила, что Ростуризм сейчас не рекомендует поездки в те страны, которые запретили авиасообщение с Россией.

"В такое непростое время туристы и все мы должны взвешенно подходить к поездкам, максимально оценивать возможные риски. Но для нас доступно достаточно большое число стран, которые с радостью нас ждут.

Каких-то препятствий, чтобы полететь в эти страны на данный момент нет. Я воздерживаюсь от рекомендаций никуда не ездить", — подчеркнула она.

В заключение глава Ростуризма перечислила страны, которые готовы принимать российских туристов: "Юго-Восточная Азия, Шри-Ланка, Вьетнам, Таиланд, Индия, Объединенные Арабские Эмираты.

Я полностью подтверждаю готовность Турции, Египта, Туниса принимать наших туристов без всяких ограничений. Я лично провела эти переговоры с министрами туризма этих трех стран, они выразили готовность продолжать принимать наших туристов".

/TOURBUS.RU