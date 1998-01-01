Участники программы «Больше, чем путешествие» посетили туристско-информационное бюро Санкт-Петербурга

Впервые в Санкт-Петербурге участники программы «Больше, чем путешествие» начали свой тур с посещения Городского туристско-информационного бюро. Мероприятие было реализовано совместно с Национальной Ассоциацией информационно-туристских организаций при поддержке Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Для победителей конкурсов «Большая перемена», «Другое дело» и победителей Кубка по менеджменту «Управляй!» платформы «Россия – страна возможностей» состоялся двухдневный тур в Санкт-Петербург, в рамках которого ребята познакомились с достопримечательностями города и приняли участие в специальной тематической программе «Сохраняй природу».

А свое путешествие участники тура начали с посещения гостеприимного Санкт-Петербургского Городского туристско-информационного бюро, задачей которого является создание комфортной информационной среды для гостей и жителей города, продвижение туристского продукта Санкт-Петербурга на международном и российском туристских рынках.

«Туристско-информационные центры в городах и регионах России играют важную роль в популяризации возможностей своих территорий. Когда турист начинает свое путешествие, информационный центр является «опорной точкой», местом, в котором можно оперативно получить информацию о разных форматах отдыха, объектах показа, экскурсионных программах и спланировать свое путешествие», - прокомментировал руководитель отдела реализации проектов в сфере туризма и медиа АНО «Россия – страна возможностей» Иван Шулюпин.

«Мы рады принимать в Санкт-Петербурге победителей конкурсов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Поздравляю всех ребят с успехом. Путешествие по самым интересным местам нашей страны – это отличный приз и, конечно, прекрасный способ пополнения знаний. Для молодой аудитории Петербург предлагает множество уникальных тематических маршрутов.

Сотрудники Городского туристско-информационного бюро – талантливые, увлеченные, компетентные люди, которые помогают гостям сориентироваться в разнообразии предложений», - прокомментировал председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.

На официальном городском портале Visit Petersburg специалисты Бюро формируют единую систему для планирования путешествий в Северную столицу, другие регионы Северо-Запада – направления «Серебряного ожерелья России», а также представляют предложения «Новой культурной и туристской географии Санкт-Петербурга» и совместные проекты с Москвой в рамках программы «Два города – миллион впечатлений».

Напомним, что Городское туристско-информационное бюро Петербурга стало победителем общероссийского конкурса Russian Travel Awards по итогам 2021 года.

«ТИЦ являются обязательным элементом туристской инфраструктуры городов, точкой гостеприимства и надежным проводником в регионе. Санкт-Петербургское Городское туристско-информационное бюро – одно из старейших и самых крупных в России. Мы рады, что участники программы «Больше, чем путешествие» могут начать знакомство с регионами с посещения ТИЦев», - отметил президент Национальной Ассоциации информационно-туристских организаций Михаил Ушаков.

Во время двухдневного тура участники программы также посетили мультимедийный комплекс «Вселенная воды», приняли участие в интерактивной программе «Особо охраняемые природные территории» от Всероссийского общества охраны природы и в волонтерской акции: помощь частному приюту для животных «Пушдомик», посетили Музей Арктики и Антарктики и приняли участие в лекции от Российского общества «Знание».

«Во время посещения ТИЦ мы получили много полезной информации, теперь я всем буду рассказывать, что такие центры есть во многих городах России. И, конечно, сама буду пользоваться их услугами», - рассказала участница конкурса «Лидеры России» Венера Драпеза.

«Я обучаюсь по специальности «туризм», эта поездка для меня очень полезна, как с точки зрения моего профессионального развития, так и для расширения кругозора. Считаю, что деятельность ТИЦ важна для развития туризма. Это отличный вид связи между туристом и регионом», - отметил полуфиналист Кубка по менеджменту «Управляй!» Артем Скорняков.

/TOURBUS.RU