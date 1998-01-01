Кипр может отменить решение о «закрытом небе» для российских самолетов

Власти Кипра обсудят возможность пересмотра своего решения следовать политике ЕС о закрытии воздушного пространства для российских самолетов, сообщают сегодня местные СМИ, на которые ссылается «Интерфакс».

"На данный момент наше решение следовать санкциям, которые ввел Совет ЕС по иностранным делам, остается в силе. Но подчеркну, что мы единственная страна, высказавшая оговорку, которая также была зафиксирована", — заявил министр транспорта Минтрасна Яннис Карусос.

Он отметил, что обсуждает данный вопрос с президентом Никосом Анастасиадисом и главой МИД Иоаннисом Касулидисом.

Это заявление было сделано за несколько часов до запланированного на четверг заседания Национального совета в столице страны Никосии, на котором будет обсуждаться положение дел в свете российской спецоперации на Украине.

Напоминим, что Кипр закрыл свое воздушное пространство для самолетов РФ 28 февраля. Тогда же ЕС принял решение о закрытии воздушного пространства союза для воздушных судов, зарегистрированных в России, а также транспорта, который принадлежит или зафрахтован российским юридическим или физическим лицом.

Также сегодня пресс-служба «Аэрофлота» сообщила, что получила разрешение на выполнение 4 марта специального рейса из Ларнаки в столичный аэропорт Шереметьево. Из Москвы на рейсе могут полететь только иностранные граждане, а в Москву могут полететь российские туристы с билетами в обе стороны полета, перевозка которых из РФ уже состоялас», — говорится в сообщении.

Как отметили в Ростуризме, россиянам для переоформления обратных билетов на эти специальные рейсы необходимо обращаться к своему первоначальному перевозчику.

/TOURBUS.RU