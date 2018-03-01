С сегодняшнего дня цены на авиабилеты будут повышаться ежедневно

Международная ассоциация воздушного транспорта приняла это решения на фоне продолжающегося падения курса рубля

Цены на авиабилеты из России в зарубежные города теперь будут обновляться ежедневно, так как Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) из-за резкого ослабления рубля перешла на ежедневное обновление внутреннего курса, сообщает Ассоциация туроператоров России.

"В России внутренний курс IATA был привязан к официальному курсу ЦБ по итогам торгов в понедельник с округлением до 50 копеек в большую сторону. В среду, 2 марта, из-за падения курса рубля авиабилеты за рубеж подорожали на 20%. Теперь IATA перешла на ежедневное обновление внутреннего курса, и цены будут меняться ежедневно", — говорится в сообщении.

Как поясняют в АТОР, изменения затронут, в первую очередь, стоимость билетов на рейсы международных авиакомпаний, все еще выполняющих полеты в Россию.

"По внутрироссийским направлениям влияние курса рубля на себестоимость тоже существенное, так как расходы по владению, содержанию и обслуживанию парка воздушных судов преимущественно номинированы в валюте.

Себестоимость внутренней авиаперевозки вырастет примерно на 850 рублей на одного пассажира только за счет обвала рубля. У перевозчиков сейчас просто нет других способов восполнять выпадающие доходы, кроме повышения цен на внутреннем рынке", – добавили в ассоциации.

Как напоминает «Интерфакс», курс рубля к доллару и евро обрушился из-за санкций, введенных против России после начала военных действий. Курс доллара на Московской бирже в среду вечером составил 106,02 руб./$1, что на 4,79 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов.

При этом ранее доллар поднимался до 110 рублей впервые в истории российского биржевого рынка. Евро стоил 115,4 руб./EUR1, подорожав на 2,91 рубля. Ранее евро рос до 122,395 также впервые в истории рынка.

/TOURBUS.RU