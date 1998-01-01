Шри-Ланка отменяет ПЦР-тесты для вакцинированных туристов

Власти Шри-Ланки приняли решение отменить ПЦР-тестирование вакцинированных иностранных туристов, в том числе и россиян, сообщает издание Daily News, которое цитирует «Интерфакс».

"С 1 марта полностью вакцинированным путешественникам больше не нужно сдавать ПЦР- или экспресс-тест перед поездкой на Шри-Ланку. Полностью вакцинированными считаются лица, совершающие путешествие не ранее чем спустя две недели после получения второго компонента", — пишет издание.

Как отмечает портал, туристам младше 18 лет, чтобы считаться полностью привитыми, достаточно получить одну дозу вакцины за две недели до въезда.

"Переболевшие в течение последних шести месяцев, у которых есть хотя бы одна доза любого двухкомпонентного препарата против COVID-19, также не должны проходить тестирование. При въезде необходимо предъявить справку о перенесенном коронавирусе", — пишет Daily News.

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Лицам в возрасте 12 лет и старше без прививок по-прежнему должны проходить ПЦР-тестирование (не ранее 72 часов) перед поездкой на Шри-Ланку или экспресс-тест, сделанный за 48 часов до посадки на самолет. Справки должны быть на английском языке. Также при въезде потребуется заполнить форму медицинской декларации (Health Declaration Form).

Кроме того, местные СМИ сообщают, что правительство Шри-Ланки продлило на два месяца действие виз российских и украинских туристов, которые не могут выехать из страны из-за закрытия авиасообщения, сообщают местные СМИ.

Как уточняется, решение принято по предложению министра туризма Шри-Ланки Прасанны Ранатунга и затрагивает порядка 15 тыс. туристов из обеих стран. Визы им буду продлеваться бесплатно.

«Российская операция на Украине уже через сутки после ее начала повлияла на туристическую отрасль Шри-Ланки. Многие путешествия туристов, планирующих отдых на острове, были отложены, а тем, кто уже прибыл, пришлось продлить пребывание из-за закрытия авиасообщения с европейскими странами.

Часть украинских туристов решили переждать на острове до того, как возвращение в Украину станет более безопасным», — пишут издания.

По их информации, представители гостиничного бизнеса опасаются, что ситуация вокруг Украины станет катастрофой для туротрасли острова, так как он принимает в основном европейских туристов, в первую очередь россиян, а теперь не смогут путешествовать», — пишут издания.

По данным управления по развитию туризма Шри-Ланки, с 1 января по 18 февраля остров посетили 18 тыс. российских туристов, это 15% от общего потока иностранцев. Россия в начале года занимает первое место по этому показателю.

Из Украины прибыло почти 10 тыс. гостей (8,7% потока).

/TOURBUS.RU