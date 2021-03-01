Несмотря ни на что: Италия начала выдавать россиянам турвизы

Как сообщила Ассоциация туроператоров, несмотря на закрытое небо Европы, Италия открыла границы для российских туристов. С 1 марта в Италии отменен обязательный карантин в том числе для тех, кто прибывает из стран, не входящих в ЕС. Разрешен въезд и туристам.

По информации АТОР, с 1 марта 2022 года Визовые центры Италии в России возобновили приём документов на оформление туристических виз. По информации визового провайдера VMS, прием документов в Москве, Санкт-Петербурге и Архангельске осуществляется по предварительной записи.

В городах Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Казань, Новосибирск и Самара у Италии другой визовый оператор, компания Almaviva. На ее сайте также опубликована информация о том, что с 1 марта граждане России могут «подать документы на туристическую визу в Италию при условии наличия всех необходимых документов и броней».

Визовые центры Италии будут закрыты 7 и 8 марта в связи с праздничными днями. В Москве 5 марта ВЦ работает в обычном режиме.

На сайте VMS сообщается, что документы на оформление визы могут подавать как российские граждане, так и иностранные граждане при предоставлении документов, подтверждающих легальное пребывание в России.

Документы на оформление визы могут быть поданы в визовый центр не ранее, чем за 6 месяцев до начала запланированной поездки. При совместной (групповой) подаче документов необходимо создать общую запись на всех заявителей, включая детей, а также оплатить консульский сбор единой квитанцией на всю группу.

Для оформления итальянской визы потребуется стандартный пакет документов, однако туроператоры рекомендуют туристам обратить особое внимание на подтверждение проживания (бронь отеля, ваучер туроператора, договор об аренде недвижимости) и авиабилеты до Италии. При их отсутствии шансов на то, что в визовом центре примут документы, нет.

Сейчас добраться до Италии из-за закрытия неба над Европой можно только с пересадками в Стамбуле, Дубае или других аэропортах. Так, билет из Москвы в Рим со стыковкой в Стамбуле обойдется в первой половине марта от 82 тыс.р. на одного пассажира в одну сторону.

Напомним, что Италия с 1 марта открыла границы для россиян, прибывающих с туристическими целями. С 1 марта для въезда в Италию россиянам достаточно отрицательного результата ПЦР-теста не старше 72 часов или теста на антигены не старше 48 часов. Также потребуется заполнение анкеты о местонахождении пассажира – PassengerLocatorForm (PLF).

Туристам для заселения в отели в марте 2022 года также потребуется ПЦР-тест. При этом

отрицательный тест, который является основанием для получения базового грин-пасса и въезда в страну, действителен и для заселения в отель. Но потом его надо будет повторять через 72 часа

В планах правительства Италии с 1 апреля ввести дополнительные послабления.

Туроператоры, опрошенные АТОР, затрудняются оценить потенциальный спрос на итальянском направлении. Кроме того, Росавиация не рекомендовала неделовые поездки в закрытые страны, а Ростуризм рекомендовал туроператорам остановить продажу туров в страны, которые ввели санкции по отношению к России, в их числе и Италия.

Поэтому, как считают эксперты, в Италию россияне отправятся самостоятельно – на стыковочных рейсах с пересадкой в Стамбуле. Пик таких поездок в краткосрочной перспективе придется на майские праздники.

/TOURBUS.RU