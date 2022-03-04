Новости Pegas Touristik прекратил до конца марта продажу туров за рубеж Также о прекращении до 8 апреля продажи путевок в Турцию сообщил «Библио-Глобус», корректирует турецкие программы и TUI

Туроператор Pegas Touristik приостановил продажу туров за рубеж до 28 марта, сообщила генеральный директор компании Анна Подгорная, которую цитирует «Интерфакс». «Мы сообщили партнерам, что приостанавливаем организацию всех выездных туров даже в открытые страны до 28 марта. Причина заключается в изменении полетных программ. В марте на зарубежных направлениях мы организуем только вывозные рейсы», — сказала она. Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина считает, что причиной это решения стали санкции против российской авиаотрасли, включающие запрет на лизинг самолетов у зарубежных компаний. Как напоминает «Интерфакс», Евросоюз 26 февраля ввел в действие обновленный пакет санкций против РФ в связи с ситуацией вокруг Украины. Документ, в частности, запрещает поставки в Россию гражданских самолетов иностранного производства и запчастей к ним. Санкции распространяются не только на поставку новой авиатехники, но и на действующие контракты с европейскими лизингодателями. В связи с этим у многих российских авиакомпаний возникли проблемы с самолетами. Как сообщалось, аффилированная с Pegas Touristik авиакомпания Nordwind потеряла самолет, который выполнял рейс из Хабаровска в Мехико, так как его страховка была аннулирована из-за санкций Евросоюза. Ирландский лизингодатель по той же причине отозвал три самолета Boeing 737 у авиакомпании «Победа». «Думаю, остановить полеты за рубеж могут и другие авиакомпании, у которых самолеты в лизинге. Например, в среду об остановке полетов в Турцию из Москвы и Петербурга до 8 апреля сообщил турагентствам туроператор «Библио-Глобус». Кроме того, вылеты в Турцию в марте отменили «Уральские авиалинии», — сказала г-жа Тюрина. TUI Россия также сообщил 2 марта об изменениях полетной программы в Турцию. В связи с введенными санкциями, которые затронули российских перевозчиков, авиакомпания «Уральские авиалинии» сняла ранее планируемую чартерную полетную программу в Турцию в период 04.03.2022 – 25.04.2022 г. Туроператор уже анонсировал, что по всем ранее забронированным заявкам туристам будут предложены альтернативные варианты отдыха. По некоторым данным, туристов могут пересадить на борта другой авиакомпании. Как пишет АТОР, эксперты призывают турагентов и туристов не паниковать: о полном коллапсе на рынке речи нет, временная недоступность бронирования туров по отдельным направлениям связана с перестройкой и переверсткой полетных программ. Возможно, они будут сокращены, но полностью, разумеется, не исчезнут. /TOURBUS.RU

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