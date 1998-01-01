Новости Горячие авиановости «Аэрофлот» завтра выполнит спецрейс в Софию/ Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов России до 8 марта/ "Аэрофлот" планирует выполнить рейсы в Мексику и Доминикану для вывоза россиян

«Аэрофлот» завтра выполнит спецрейс в Софию "Аэрофлот" в четверг, 3 марта, выполнит специальный рейс из Софии (Болгария) в Москву для возвращения российских граждан, находящихся за рубежом. Рейс будет выполнен совместно с авиакомпанией "Россия"."Воспользоваться перевозкой в Москву могут граждане РФ, находящиеся за рубежом и имеющие на руках билеты в обе стороны полёта любой российской авиакомпании, перевозка по которым на сегменте из России уже состоялась", — сказано в сообщении авиакомпании. Для переоформления билетов "Аэрофлота" необходимо обратиться в контакт-центр или в офисы продаж авиакомпании. "Для переоформления билетов других российских авиакомпаний пассажирам необходимо обратиться к перевозчику, изначально оформившему авиабилет", — говорится в сообщении. Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорты Юга России до 8 марта. Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорты Юга России до 8 марта Росавиация продлевает запрет на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга РФ до 8 марта, говорится в сообщении ведомства. "Режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России продлен до 8 марта 2022 года 03:45 часов по московскому времени", — сообщило ведомство. Полеты, таким образом, по-прежнему, ограничены в следующие аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста. Остальные аэропорты России, включая международные, работают в штатном режиме, отмечает Росавиация. "Для организации перевозки пассажиров в закрытые аэропорты российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы", — добавили в ведомстве. "Аэрофлот" планирует выполнить рейсы в Мексику и Доминикану для вывоза россиян "Аэрофлот" планирует выполнить регулярные рейсы в Канкун (Мексика) и Пунта-Кану (Доминикана) для вывоза оттуда российских граждан. Согласно сообщению перевозчика, 2 и 5 марта будут выполнены рейсы из Москвы в Канкун и обратно, 3 марта — в Пунта-Кану и обратно. "Воспользоваться перевозкой заявленными рейсами в Москву могут граждане Российской Федерации, находящиеся за рубежом, с билетами в обе стороны полёта, перевозка по которым на сегменте из России уже состоялась", — сказано в сообщении компании. Для переоформления билетов "Аэрофлота" необходимо обратиться в контакт-центр или офисы продаж компании. "Для переоформления билетов других российских авиакомпаний пассажирам необходимо обратиться к перевозчику, изначально оформившему авиабилет", — сказано в сообщении. /TOURBUS.RU

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