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02 марта
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«Аэрофлот» завтра выполнит спецрейс в Софию/ Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов России до 8 марта/ "Аэрофлот" планирует выполнить рейсы в Мексику и Доминикану для вывоза россиян
«Аэрофлот» завтра выполнит спецрейс в Софию
"Аэрофлот" в четверг, 3 марта, выполнит специальный рейс из Софии (Болгария) в Москву для возвращения российских граждан, находящихся за рубежом.
Рейс будет выполнен совместно с авиакомпанией "Россия"."Воспользоваться перевозкой в Москву могут граждане РФ, находящиеся за рубежом и имеющие на руках билеты в обе стороны полёта любой российской авиакомпании, перевозка по которым на сегменте из России уже состоялась", — сказано в сообщении авиакомпании.
Для переоформления билетов "Аэрофлота" необходимо обратиться в контакт-центр или в офисы продаж авиакомпании. "Для переоформления билетов других российских авиакомпаний пассажирам необходимо обратиться к перевозчику, изначально оформившему авиабилет", — говорится в сообщении. Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорты Юга России до 8 марта.
Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорты Юга России до 8 марта
Росавиация продлевает запрет на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга РФ до 8 марта, говорится в сообщении ведомства. "Режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России продлен до 8 марта 2022 года 03:45 часов по московскому времени", — сообщило ведомство.
Полеты, таким образом, по-прежнему, ограничены в следующие аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста.
Остальные аэропорты России, включая международные, работают в штатном режиме, отмечает Росавиация.
"Для организации перевозки пассажиров в закрытые аэропорты российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы", — добавили в ведомстве.
"Аэрофлот" планирует выполнить рейсы в Мексику и Доминикану для вывоза россиян
"Аэрофлот" планирует выполнить регулярные рейсы в Канкун (Мексика) и Пунта-Кану (Доминикана) для вывоза оттуда российских граждан. Согласно сообщению перевозчика, 2 и 5 марта будут выполнены рейсы из Москвы в Канкун и обратно, 3 марта — в Пунта-Кану и обратно.
"Воспользоваться перевозкой заявленными рейсами в Москву могут граждане Российской Федерации, находящиеся за рубежом, с билетами в обе стороны полёта, перевозка по которым на сегменте из России уже состоялась", — сказано в сообщении компании.
Для переоформления билетов "Аэрофлота" необходимо обратиться в контакт-центр или офисы продаж компании.
"Для переоформления билетов других российских авиакомпаний пассажирам необходимо обратиться к перевозчику, изначально оформившему авиабилет", — сказано в сообщении.
/TOURBUS.RU
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