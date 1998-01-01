Приглашаем на главную туристическую выставку весны

Меньше двух недель остается до открытия туристической выставки «Интурмаркет-2022»

Меньше двух недель остается до открытия главной туристической выставки этой весны – «Интурмаркет-2022». С 12 по 14 марта в «Экспоцентре» вас ждут встречи с 800+ компаниями из 70 субъектов России и 6 зарубежных стран и очень насыщенная деловая программа на самые актуальные для туриндустрии темы.

После успешного проведения выставки в период пандемии в 2020 и 2021 годах туристическая отрасль активно готовится к самой ожидаемой офлайн-встрече и главному событию весны — полным ходом идет подготовка к Международной туристической выставке «Интурмаркет», которая с 12 по 14 марта вновь объединит на своей масштабной площадке лидеров мирового и российского туризма.

На выставке будут представлены:

Амурская область, Брянская область, Воронежская область, Калужская область, Костромская область, Курская область, Липецкая область, Тверская область, Тульская область, г. Москва, Московская область, Республика Карелия, Вологодская область, Калининградская область, Ленинградская область, Мурманская область, Новгородская область, Псковская область, г. Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Кировская область, Нижегородская область, Пензенская область, Пермский край, Самарская область, Саратовская область, Ульяновская область, Ставропольский край, Курганская область, Свердловская область, Тюменская область, Челябинская область, ХМАО, Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Хакасия, Алтайский край, Красноярский край, Иркутская область, Кемеровская область, Новосибирская область, Омская область, Забайкальский край, Камчатский край, Чукотский АО, Краснодарский край, Астраханская область, Волгоградская область, Ростовская область, г.Севастополь, Республика Крым.

А также зарубежные страны — Болгария, Кипр, Египет, Куба, Беларусь, Япония.

Особенностью выставки станут стенды межрегиональных проектов: «Серебряное ожерелье», «Императорский маршрут», «Яркие выходные в Приволжье», «Россия - страна возможностей».

Регионом-партнером выставки «Интурмаркет» стала Республика Хакасия, городом-партнером — Санкт-Петербург; официальным партнером — Республика Башкортостан.

Очень насыщенной будет деловая программа «Интурмаркет»: на пяти площадках в комплексе «Экспоцентр» запланировано свыше 60 деловых сессий при участии более 200 спикеров. Ознакомиться с ключевыми мероприятиями программы можно на официальном сайте выставки.

Выставка и деловая программа в 2022 году вновь займёт площадку центрального выставочного комплекса столицы — ЦВК «Экспоцентр».

Не упустите возможности принять участие в выставке! Получите заранее свой электронный бейдж посетителя, чтобы избежать скопления в зонах регистрации

До встречи на выставке «Интурмаркет» 12-14 марта в «Экспоцентре»!