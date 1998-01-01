Петербург будет активно развивать «вкусный туризм»

Первого марта в «Литературном кафе» на Невском состоялась пресс-конференция, посвящённая подписанию Гастрономической Хартии Санкт Петербурга. Инициаторами создания документа являются Комитет по внешним связям Санкт Петербурга и Комитет по развитию туризма Санкт Петербурга.

Свои подписи под текстом Хартии поставили председатель Комитета по внешним связям Санкт Петербурга Евгений Григорьев, председатель Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга Сергей Корнеев, директор Санкт Петербургской ассоциации кулинаров Виктор Шабалин, глава Представительства Федерации рестораторов и отельеров в Санкт Петербурге Александр Марков и генеральный директор ресторана «Литературное кафе» Александр Соловьев.

В своем выступлении первый заместитель председателя Комитета по внешним связям Санкт Петербурга и руководитель проекта «Петербургская кухня» Сергей Марков сказал, что в ближайшее время к Хартии присоединятся действующие участники проекта «Петербургская кухня», а также новые из числа представителей предприятий индустрии питания, отраслевых профессиональных некоммерческих объединений и гражданского общества, заявки которых будет рассматривать Экспертный совет.

«Петербург обладает особой гастрономической культурой. Мы видим большой интерес к гастрономии Петербурга, в том числе и у московских гостей, приезжающих на выходные в Северную столицу для посещения любимых ресторанов. У нас богатое историческое наследие и конечно есть свои кулинарные традиции.

Любое утро традиционно начинается с завтрака, который часто задаёт настроение на весь день и поэтому очень важно создавать то, что обязательно запомнится путешественникам. Мы хотим, чтобы «Петербургский завтрак» стал новым гастрономическими брендом города», - отметила заместитель председателя Комитета по развитию туризма Юлия Кузенская.

Директор Санкт Петербургской ассоциации кулинаров Виктор Шабалин анонсировал проведение в мае Гастрономической Ассамблеи «Кухни стран региона Балтийского моря» и в сентябре Кубка Губернатора Санкт Петербурга «Лучший шеф-повар Петербургской кухни», обратив внимание собравшихся на то, что в этом году второй по счету Кубок будет открытым и к участию приглашаются команды из регионов России.

Глава Представительства Федерации рестораторов и отельеров в Санкт Петербурге Александр Марков подчеркнул, что Проект идет на пользу ресторанному бизнесу и открывает новые возможности для привлечения гостей в заведения общественного питания, а профессиональные некоммерческие объединения готовы продолжать заниматься популяризацией Проекта в регионах.

Генеральный директор ресторана «Литературное кафе» Александр Соловьев сказал, что их заведение уже несколько лет является участником проекта и с удовольствием предлагает жителям и гостям нашего города блюда Петербургской кухни.

Собравшимся предложили продегустировать блюда Петербургской кухни: эклер с паштетом и любимый пирог А.С. Пушкина «Весь Ваш яблочный пирог «Вульфов из Тригорского».

/TOURBUS.RU