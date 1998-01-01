CША закрывает для России свое воздушное пространство

Кроме того, компания «Боинг» прекращает обслуживание и ремонт своих российских лайнеров

Президент Джо Байден объявил сегодня, что США закрывает для России воздушное пространство.

"Сегодня вечером я объявляю, что мы присоединимся к нашим союзникам и закроем американское воздушное пространство для всех российских перелетов", — сказал г-н Байден в обращении к нации, прямую трансляцию которого вел сайт Госдепартамента СШ, который цитирует «Интерфакс». Ранее вчера Росавиация в качестве ответной меры на действия ЕС запретил полеты авиакромпаний из 37 стран, включая такие как Австрия, Албания, Ангилья (заморская территория Британии), Бельгия, Болгария, Британские Виргинские острова, Великобритания, Венгрия, Германия, Гибралтар, Греция, Дания (в том числе Гренландия, Фарерские острова и территориальное море), Джерси, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская республика, Швеция, Швейцария, Эстония. В ведомстве отметили, что полеты из указанных стран могут быть выполнены по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России.

Также сегодня сообщается, что американская компания Boeing Co. заявила, что приостанавливает поставки запчастей и техническое обслуживание своих самолетов у российских авиакомпаний.

"Мы приостановили поставки запчастей, техническое обслуживание и техническую поддержку российских авиакомпаний", — говорится в сообщении авиастроительной корпорации.

По сообщениям СМИ, Boeing также закрыл свое представительство в Украине, приостановил работу московского учебного центра подготовки пилотов.

В сообщениях отмечается, что в минувшие выходные компания сообщила клиентам, что они могут столкнуться с потенциальными задержками в запросах на ремонт и техническое обслуживание самолетов в своих конструкторских центрах в России и Украине.

/TOURBUS.RU