Ряд клиник Пхукета перестал принимать российские страховки

Российские и украинские туристы не смогут использовать полисы медицинского страхования выезжающих за рубеж в трех медцентрах Пхукета - оплата услуг будет возможна только за наличные, сообщает Генконсульство РФ на Пхуете, которое цитирует «Интерфакс».

«Мы официально уведомлены о приостановке медицинскими учреждениями Пхукета Bangkok Hospital Phuket, Bangkok Hospital Siriroj, Dibuk Hospital приема у граждан России и Украины медицинских страховок в счет оплаты медицинских услуг, начиная с 28 февраля и до последующего уведомления.

Решение касается медицинских полисов российских и украинских страховых компаний. Предоставление медицинских услуг будет осуществляться только за наличный расчет», — говорится в сообщении дипмиссии.

Как отметили в Генконсульстве РФ в Пхукете, в ближайшее время указанная практика может быть введена и другими медицинскими учреждениями, в том числе на всей территории Таиланда.

Как считает руководитель рабочей группы по страхованию ответственности туроператоров Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и заместитель гендиректора компании «ERV туристическое страхование» Юлия Алчеева, которую цитирует информагентство, нововведение со стороны тайских клиник – «произвол». «Одно дело – заплатить тысячу евро или оплатить амбулаторный прием наличными, другое – оплата операции. С кого тогда они будут требовать деньги?», — сказала она.

По словам эксперта, для оказания медицинской помощи туристу за рубежом действует ассистанс – это услуги, оказываемые туристам в соответствии с условиями договора страхования.

«Турист ничего не платит, страховая через ассистанс отдает гарантию на оплату в клинику. Мы понимаем опасения тайских медцентров о том, что деньги не поступят на их счета. Но ассистанс находится не в России, его представительства находятся за рубежом. Это практикуется полсотни лет, ничего не изменилось», — подчеркнула она.

Г-жа Алчеева отметила, что о сложившейся ситуации уже оповещен Ростуризм для того, чтобы как-то урегулировать проблему. Между тем, она добавила, что подобные опасения со стороны клиник вызваны ситуацией на Украине и невозможно спрогнозировать, как поведут себя медицинские центры в других странах мира.

/TOURBUS.RU