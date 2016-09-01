Таиланд меняет условия программы Test&Go и уменьшает сумму обязательной страховки

С сегодняшнего дня можно посетить страну с полисом на сумму 20 тыс. долларов

Таиланд обновил правила въезда для иностранных туристов, заменив второй ПЦР-тест на экспресс-тест на антиген в рамках программы Test&Go, - сообщили нам в пресс-службе Туристического управления Таиланда.

Кроме того, иностранным туристам, в том числе и россиянам, с 1 марта можно посетить Таиланд со сниженной суммой страхового покрытия. Теперь она составляет $20 тыс. для всех программ вместо прежних $50 тыс.

Программа въезда в Таиланд Test&Go действует с 1 ноября 2021 года для туристов из 63 стран. С 1 февраля власти королевства разрешили въезд по ней всем иностранцам. Российская вакцина «Спутник V» одобрена в рамках этой программы.

Для оформления въезда необходимо зарегистрироваться на платформе Thailand Pass не ранее чем за 60 дней до планируемой даты прибытия в Таиланд. Затем предоставить подтверждение бронирования номера с предоплатой за 2 ночи в отелях категории SHA Extra Plus (SHA++), AQ, OQ или AHQ на 1 и 5 день и двумя оплаченными тестами (один ПЦР, один экспресс-тест), которые будут проведены на 1 и 5 день соответственно.

Как напомнили в ТАТ, вторая программа посещения Таиланда, которая называется «Песочница Пхукета» по-прежнему предполагает сдачу двух ПЦР-тестов. Между тем, именно по этой программе разрешен въезд как со «Спутником V», так и «Спутником Лайт».

/TOURBUS.RU