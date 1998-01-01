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01 марта
Россия запретила полеты авиакомпаниям из 37 стран

Ответная мерараспространяется, в том числе, на Болгарию, Грецию, Кипр и Хорватию


 

Россия в качестве ответной меры ограничивает полеты авиакомпаниям 36 стран мира, включая Европу и Канаду, сообщили вчера в Росавиации.

"В соответствии с нормами международного права, в качестве ответной меры на запрет европейских государств на выполнение полетов гражданских воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России, введено ограничение на выполнение полетов авиаперевозчиков 36 государств", — говорится в сообщении.

 

Ограничения коснутся авиакомпаний из следующих государств: Австрия, Албания, Ангилья (заморская территория Британии), Бельгия, Болгария, Британские Виргинские острова, Великобритания, Венгрия, Германия, Гибралтар, Греция, Дания (в том числе Гренландия, Фарерские острова и территориальное море), Джерси, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская республика, Швеция, Эстония.

В ведомстве отметили, что полеты из указанных стран могут быть выполнены по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России.

 

Позднее росавиация также сообщила, что "Вчера, 28 февраля 2022 года, в соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры на запрет Швейцарии на выполнение полетов гражданских воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России, введено ограничение на выполнение полетов гражданских воздушных судов, эксплуатирующихся и/или зарегистрированных в Швейцарии".

 

Напомним, что ранее Европейский союз принял решение о закрытии своего воздушного пространства для воздушных судов, зарегистрированных в России, а также транспорта, который принадлежит или зафрахтован российским юридическим или физическим лицом.

Вчера пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что решение Евросоюза не останется без ответа.

/TOURBUS.RU


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