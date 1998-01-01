Россия запретила полеты авиакомпаниям из 37 стран

“Ответная мера”распространяется, в том числе, на Болгарию, Грецию, Кипр и Хорватию

Россия в качестве ответной меры ограничивает полеты авиакомпаниям 36 стран мира, включая Европу и Канаду, сообщили вчера в Росавиации.

"В соответствии с нормами международного права, в качестве ответной меры на запрет европейских государств на выполнение полетов гражданских воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России, введено ограничение на выполнение полетов авиаперевозчиков 36 государств", — говорится в сообщении.

Ограничения коснутся авиакомпаний из следующих государств: Австрия, Албания, Ангилья (заморская территория Британии), Бельгия, Болгария, Британские Виргинские острова, Великобритания, Венгрия, Германия, Гибралтар, Греция, Дания (в том числе Гренландия, Фарерские острова и территориальное море), Джерси, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская республика, Швеция, Эстония.

В ведомстве отметили, что полеты из указанных стран могут быть выполнены по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России.

Позднее росавиация также сообщила, что "Вчера, 28 февраля 2022 года, в соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры на запрет Швейцарии на выполнение полетов гражданских воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России, введено ограничение на выполнение полетов гражданских воздушных судов, эксплуатирующихся и/или зарегистрированных в Швейцарии".

Напомним, что ранее Европейский союз принял решение о закрытии своего воздушного пространства для воздушных судов, зарегистрированных в России, а также транспорта, который принадлежит или зафрахтован российским юридическим или физическим лицом.

Вчера пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что решение Евросоюза не останется без ответа.

/TOURBUS.RU