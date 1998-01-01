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01 марта
Медиафорум «#ПораПутешествоватьПоРоссии» пройдет на выставке «Интурмаркет-2022»
В программе - мастер-классы, лекции и подведение итогов конкурса «МедиаТур»
13 марта на XVII Международной туристической выставке «Интурмаркет» пройдет Медиафорум #Пора Путешествовать По России, организатором которого выступает медиа-сообщество Travel-Russia совместно с ФРОС Region PR.
В программе форума мастер-классы, лекции и церемония подведения итогов Всероссийского конкурса «МедиаТур».
Программа Медиафорума:
10.00 — 10.10 — Открытие Медиафорума.
10.10 — 11.10 — «Интернет будущего. Тенденции, технологии, идеология» — Наталья Лосева, медиа-продюсер, эксперт в сфере «новых медиа», журналист, заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня», занимается разработками в области VR/AR журналистики. Лауреат премии в области журналистики «Искра» (2013 год).
11.10 — 12.00 «Работа с видеоконтентом и социальная инженерия» — Павел Попов, медиа-сообщество Travel-Russia.
12.00 — 13.30 — Мастер-класс «Построение личного бренда в социальных сетях и блогосфере» — Виктория Шухат, бизнес-тренер.
13.30 — 14.00 — Перерыв, кофе-брейк.
14:00 — 15:30 — Финал Всероссийского конкурса «МедиаТур»:
— «Анализ конкурсных работ и обратная связь по итогам конкурса» — Ирина Тюрина, пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ), главный редактор электронной газеты RATA-news, председатель Жюри Всероссийского конкурса «МедиаТур»;
— Подведение итогов и награждение лауреатов V Всероссийского конкурса «МедиаТур».
16.00 — 17.30 — Мастер-класс «Искусство сторителлинга» — Марина Ахмедова, писатель, журналист и блогер, Лауреат премии в области журналистики «Искра» (2012 и 2013 годы), финалист «Русского Букера».
17.30 — 18.00 — Завершение Медиафорума.
Подробности можно уточнить у Геннадия Шаталова, т. 8-960-115-75-24 consul-biznes@regionpr.ru.
Напоминаем, что для посещения деловой программы выставки «Интурмаркет» необходимо получить бесплатный билет на сайте https://www.itmexpo.ru/reg/ .
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