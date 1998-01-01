Новости Медиафорум «#ПораПутешествоватьПоРоссии» пройдет на выставке «Интурмаркет-2022» В программе - мастер-классы, лекции и подведение итогов конкурса «МедиаТур»

13 марта на XVII Международной туристической выставке «Интурмаркет» пройдет Медиафорум #Пора Путешествовать По России, организатором которого выступает медиа-сообщество Travel-Russia совместно с ФРОС Region PR. В программе форума мастер-классы, лекции и церемония подведения итогов Всероссийского конкурса «МедиаТур». Программа Медиафорума: 10.00 — 10.10 — Открытие Медиафорума. 10.10 — 11.10 — «Интернет будущего. Тенденции, технологии, идеология» — Наталья Лосева, медиа-продюсер, эксперт в сфере «новых медиа», журналист, заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня», занимается разработками в области VR/AR журналистики. Лауреат премии в области журналистики «Искра» (2013 год). 11.10 — 12.00 «Работа с видеоконтентом и социальная инженерия» — Павел Попов, медиа-сообщество Travel-Russia. 12.00 — 13.30 — Мастер-класс «Построение личного бренда в социальных сетях и блогосфере» — Виктория Шухат, бизнес-тренер. 13.30 — 14.00 — Перерыв, кофе-брейк. 14:00 — 15:30 — Финал Всероссийского конкурса «МедиаТур»: — «Анализ конкурсных работ и обратная связь по итогам конкурса» — Ирина Тюрина, пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ), главный редактор электронной газеты RATA-news, председатель Жюри Всероссийского конкурса «МедиаТур»; — Подведение итогов и награждение лауреатов V Всероссийского конкурса «МедиаТур». 16.00 — 17.30 — Мастер-класс «Искусство сторителлинга» — Марина Ахмедова, писатель, журналист и блогер, Лауреат премии в области журналистики «Искра» (2012 и 2013 годы), финалист «Русского Букера». 17.30 — 18.00 — Завершение Медиафорума. Подробности можно уточнить у Геннадия Шаталова, т. 8-960-115-75-24 consul-biznes@regionpr.ru. Напоминаем, что для посещения деловой программы выставки «Интурмаркет» необходимо получить бесплатный билет на сайте https://www.itmexpo.ru/reg/ .

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 По тексту:



Подписка