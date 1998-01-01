Росавиация: «Рекомендуем воздержаться от поездок неслужебного характера в зарубежные страны»

Авиаведомство прокомментировало процесс возвращения на Родину россиян из закрытых для полетов стран

Росавиация работает над организацией гуманитарных рейсов для вывоза россиян из закрытых для полетов стран, следует из сообщения ведомства. "Авиакомпании принимают меры по организации перевозок своих пассажиров через авиакомпании-партнеров. В случае отказа пассажира от перевозки осуществляется возврат денежных средств в полном объеме, — сказано в сообщении. — Вопрос организации гуманитарных рейсов из стран, в которых находятся наиболее многочисленные группы наших граждан, в настоящее время прорабатывается".

Выполнение гуманитарных рейсов будет возможно "при условии положительных решений авиационных властей стран ЕС, из/через которые будут организованы данные рейсы", отмечает ведомство.

Ранее Росавиация сообщала, что полеты для российских воздушных судов запретили 36 стран мира, включая страны Европы и Канаду.

"Росавиацией совместно с МИД России и Ростуризмом с участием ведущих российских авиакомпаний будет осуществлён сбор данных и произведена оценка необходимых провозных емкостей, требуемых для перевозки. Принимая во внимание опыт организации подобных рейсов в 2020 году, сбор данных и их обработка требует время и создания специальных ресурсов.

В этой связи гражданам России рекомендуется рассмотреть альтернативные маршруты возращения домой, что на текущий момент представляется наиболее предпочтительным", — сообщили в ведомстве.

В частности, рекомендуется использовать коммерческие рейсы иностранных авиакомпаний для перелета в третьи страны, не ограничившие авиасообщение с РФ, затем рейсами российских или иностранных авиакомпаний — уже в Россию. Например, через Азербайджан, Армению, Казахстан, Катар, ОАЭ, Турцию.

Также ведомство советует использовать маршруты смешанного транспортного сообщения. Например, добираться до пунктов в Латвии, Литве, Польше и Финляндии, используя рейсы иностранных авиакомпаний или другой вид транспорта. Затем наземным транспортом — в пункты на территории России, в том числе через Белоруссию.

"Рекомендуем воздержаться от поездок неслужебного характера в зарубежные страны в ближайшее время", — заключили в Росавиации.

/TOURBUS.RU