АТОР: Продажи туров за рубеж упали в 3,5 раза, по России — в 2 раза

При этом по еще открытым направлениям аннулируются лишь ближайшие даты

Объемы бронирований пакетных туров за рубеж у российских туркомпаний за неделю резко снизились, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"По агрегированным данным туроператоров, которые изучила Аналитическая служба АТОР, объемы бронирований пакетных туров за рубеж сократились в 3,5 раза, туров по России – в 2 раза. Это то же самое, что было в начале пандемии коронавируса два года назад", — говорится в сообщении.

По данным АТОР, продажи туров 28 февраля у многопрофильных туроператоров, в структуре продаж которых основную долю занимают зарубежные направления, бронирования турпакетов сократились по сравнению с 21 февраля до 3,5 раз (-72%).

Отмечается, что россияне сейчас в основном бронируют на очень небольшую глубину, продажи лета из-за общей неопределенности затормозились даже по открытым странам.

"Заявки на аннуляции поступают в основном по закрытым из-за санкций ЕС направлениям. Условия аннуляции по закрытым направлениям сейчас имеют свои особенности у каждого из туроператоров, но, как правило, при отмене собственных полетных программ возвраты идут без удержания фактически понесенных расходов, предлагается депозит или перенос на открытое направления.

По турам с перелетами на регулярных рейсах – возврат в соответствии с правилами авиакомпании или перенос на открытое направление, а также депозит", — говорится в сообщении АТОР.

Также Ассоциация сообщает, что туры по открытым зарубежным направлениям туристы аннулируют неактивно и в основном на ближайшие даты. Отмечается, что уверенности туристам добавило вчерашнее заявление Ростуризма по Турции и Египту.

Ассоциация также сообщает, что в сегменте внутреннего туризма продажи за неделю у туроператоров упали до 50%. При этом, как отмечают участники рынка, основное падение пришлось на мартовские и апрельские туры, но летние туры также были затронуты.

"Туроператоры отмечают, что если к наступлению активного летнего сезона ситуация с конфликтом на Украине не стабилизируется, из-за территориальной близости к Украине туризм в Крыму пострадает сильнее, чем более удаленный от неспокойной зоны Краснодарский край", — отмечается в сообщении.

АТОР добавляет, что аннуляции туров на российские курорты сейчас в основном затрагивают только самые ближайшие даты и практически только по регионам с закрытыми аэропортами.

"При этом даже туры с вылетами после 2 марта (объявленная ныне конечная дата закрытия южных аэропортов) туристы часто стараются сохранять. Аннуляции лета на юге России единичны – туристы ждут ясности", — говорится в сообщении.

/TOURBUS.RU