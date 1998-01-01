Греция и Кипр последними из стран ЕС закрыли небо для российских авиакомпаний

Cейчас в двух странах находится несколько тысяч наших туристов

Подчиняясь общему решению Европейской комиссии, Греция и Кипр также закрыли небо для российских авиакомпаний, - сообщает АТОР. Греция объявила о приостановке всех рейсов из России на 3 месяца, до 27 мая 2022 года.

При этом греческая сторона оставляет возможность для полетов из России с гуманитарными и экстренными целями. Это важно для российских авиакомпаний: в этом случае они могут по необходимости организовать вывозные рейсы через ее воздушное пространство.

До закрытия авиасообщения прямые перелеты из России в Грецию осуществлялись из Москвы в Афины и Салоники. Рейсы выполняли «Аэрофлот», Aegean Airlines и S7. Только из Москвы в Афины выполнялось 12 регулярных рейсов в неделю.

По оценкам источников АТОР, по состоянию на 28 февраля в Греции может находится до 100 организованных российских туристов и около 2000-2500 самостоятельных путешественников. Сейчас на греческом направлении низкий сезон, поэтому массовых заездов пакетных туристов в Грецию не было.

Эксперты советуют застрявшим в Греции туристам рассмотреть варианты возвращения в Россию через аэропорты Стамбула и Ближнего Востока.

Последним из стран ЕС в соответствии с общими рестрикциями ЕС свое воздушное пространство для российских авиакомпаний закрыл Кипр. Решение вступило в силу с 28 февраля 2022 года.

Однако министр иностранных дел Кипра Иоаннис Касулиди в ходе неформальной конференции министров иностранных дел стран-членов ЕС отметил, что Кипр оставляет за собой право пересмотреть введение данного решения.

Описаны и условия пересмотра «в том случае, если Турция откажется закрыть своё небо в рамках общей политики ЕС и воспользуется ситуацией для привлечения российских туристов на территорию Северного Кипра».

Кроме того, Кипр, как и Греция, заявил об исключении из общего запрета на российские рейсы перелетов, которые выполняются с гуманитарными и экстренными целями.

Рейсы на Кипр (в Ларнаку и Пафос) выполняли авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия», S7 и Cyprus Airways. По информации экспертов, сейчас на Кипре может находится порядка 1500 -1600 российских туристов, включая до 150 клиентов туроператоров.

На Кипре, как и в Греции, сейчас межсезонье, и массовых заездов туристов нет. В основном туроператоры отправляли на отдых в отели 4 и 5* индивидуальных туристов.

Вернуться с Кипра можно со стыковками через аэропорты Афин, откуда есть прямые рейсы в Стамбул, а из Стамбула в Москву.

/TOURBUS.RU