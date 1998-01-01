Россия увеличит в марте число рейсов в 16 стран

Россия с 14 марта увеличит количество рейсов в 16 стран мира, среди которых Мальдивы, Таиланд, Вьетнам, Индия и Азербайджан. Соответствующее решение принято оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на нтерритории России, - сообщает «Интерфакс».

Согласно сообщению оперштаба, с 14 марта количество рейсов на Мальдивы по маршруту Москва — Мале увеличивается с 8 до 14 в неделю, а также разрешается выполнение 7 дополнительных грузопассажирских рейсов в неделю на взаимной основе по маршруту Москва — Мале. Россия также добавляет рейсы в Индию по маршруту Москва — Мумбай с частотой 2 рейса в неделю.

По маршрутам Москва — Пхукет и Москва — Бангкок (Таиланд) число рейсов увеличивается с 2 до 4 рейсов в неделю. Открывается авиасообщение по маршруту Москва — Утапао с частотой 7 рейсов в неделю, Новосибирск — Краби с частотой 1 рейс в неделю. Кроме того, из пунктов России, из которых возобновлены международные полеты, в Бангкок и Пхукет увеличивается число рейсов с 1 до 3 рейсов в неделю на каждом маршруте.

Также увеличивается число рейсов во Вьетнам. Из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, в Нячанг разрешено выполнять 1 рейс в неделю на каждом маршруте, а также в виде чартерных полетов из аэропортов России в Фукуок с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте.

Число рейсов в Азербайджан по маршруту Москва — Баку увеличивается с 14 до 28 в неделю, а из пунктов России, из которых возобновлены международные полеты, в пункты Азербайджана с 1 до 4 рейсов в неделю на каждом маршруте. Число рейсов в Армению по маршруту Москва — Ереван увеличивается с 6 до 14 в неделю, а из пунктов России, из которых возобновлены международные полеты, в пункты Армении с 1 до 2 рейсов в неделю на каждом маршруте.

Кроме того, Россия открывает рейсы по маршруту Казань — Джидда (Саудовская Аравия) с частотой 1 рейс в неделю, а также разрешает выполнение рейсов по маршруту Казань — Джидда в период проведения малого паломничества — Умра и во время проведения Хаджа с частотой до 4 рейсов в неделю.

С двух до семи увеличивается число рейсов по маршруту Москва — Белград (Сербия). По маршрутам Санкт-Петербург — Белград, Калининград — Белград, Сочи — Белград разрешено открыть по 2 рейса в неделю, по маршрутам Казань — Белград, Нижний Новгород — Белград — по 1 рейсу в неделю.

По 2 рейса в неделю могут летать по маршруту Сочи — Манама (Бахрейн). Число рейсов по маршруту Москва — Багдад (Ирак) увеличивается с 2 до 4 рейсов в неделю, а по маршруту Москва — Тегеран (Иран) с 3 до 7 рейсов в неделю.

Количество рейсов в Монголию по маршруту Улан-Удэ — Улан-Батор увеличивается с 1 до 2 в неделю.

Число рейсов в Казахстан по маршрутам Москва — Нур-Султан и Москва — Алма-Ата возрастет с 7 до 10 в неделю. Число рейсов из городов России в населенные пункты Казахстана, с которыми РФ открыла авиасообщение, увеличивается с 1 до 3 рейсов в неделю на каждом маршруте.

В Киргизия по маршрутам Жуковский — Бишкек и Жуковский — Ош количество рейсов увеличивается с 1 до 3 в неделю, в Таджикистан по маршруту Москва — Худжанд — с 2 до 4 рейсов в неделю, Жуковский — Душанбе и Жуковский — Худжанд — с частотой 4 рейсов в неделю.

Также Россия увеличивает число рейсов в Узбекистан по маршруту Москва — Ташкент с 4 до 7 в неделю, по маршрутам Москва — Бухара, Москва — Самарканд, Москва — Ургенч, Москва — Наманган, Москва — Фергана, Москва — Андижан и Москва — Термез с 1 до 2 рейсов в неделю, а из пунктов России, из которых возобновлены международные полеты, в Ташкент, Карши и Навои с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте.

/TOURBUS.RU