Евросоюз полностью закрыл воздушное пространство для российской авиации

Сейчас за рубежом могут находиться до 150 тыс. российских туристов

Европейский союз принял решение о закрытии воздушного пространства союза для воздушных судов, зарегистрированных в России, а также транспорта, который принадлежит или зафрахтован российским юридическим или физическим лицом.

"Ввиду серьезности ситуации и в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию на Украине, целесообразно ввести дальнейшие ограничительные меры, связанные с финансами и авиацией. Государства-члены должны быть обязаны отказывать в разрешении на посадку, взлет или пролет над своей территорией любым воздушным судам, эксплуатируемым российскими авиаперевозчиками, в том числе в качестве маркетингового перевозчика, любым воздушным судам, зарегистрированным в России, и воздушным судам, зарегистрированным не в России, которые принадлежат или зафрахтованы или иным образом контролируются российским юридическим или физическим лицом", — говорится в опубликованном в понедельник Официальном журнале ЕС.

Отмечается, что решение вступает в силу с даты его публикации в Официальном журнале Европейского Союза 28 февраля 2022 года.

Свыше 150 тысяч российских туристов могут находиться в настоящее время за рубежом, из них порядка 27 тысяч в странах, в которых имеются проблемы с вылетом в РФ, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). "По подсчетам Аналитической службы АТОР, всего за рубежом может находиться сейчас свыше 150 тысяч туристов, а на направлениях, на которых сейчас наблюдаются проблемы с вылетом туристов в Россию (Европа, Карибские страны, США и др.) – более 27 тысяч", — говорится в сообщении.

Ассоциация отмечает, что в сложившейся ситуации туроператоры в одиночку не справятся с вывозом всех туристов."Очевидно, что им понадобится помощь со стороны регуляторов: Ростуризма, но главное – Минтранса России. Завтра в Минтрансе состоится специальное совещание по текущей критической ситуации, на котором, в том числе, будут рассмотрены и вопросы, касающиеся вывоза туристов из закрытых стран", — говорится в сообщении.

АТОР отмечает, что по имеющейся у них информации, с рядом стран Евросоюза может быть достигнуты договоренности о предоставлении специальных разовых коридоров для вывозных "гумантарных рейсов".

Минтранс, Росавиация совместно с Ростуризмом и МИДом формируют списки российских граждан, которым необходимо оказать содействие в возвращении домой из других стран мира, сообщает пресс-служба Ростуризма.

"В настоящее время в связи с частичным закрытием воздушного пространства, а также с сохраняющимися ограничениями в некоторых российских аэропортах, у граждан России, находящихся за рубежом, могут возникать сложности с возвращением домой. В этом случае необходимо держать связь с туроператором или перевозчиком и в обязательном порядке зарегистрироваться в мобильном приложении "Зарубежный помощник" МИД России", — говорится в сообщении.

Ведомство сообщает, что работа по организации вывоза российских граждан из европейских государств ведется Росавиацией совместно с МИД России и Ростуризмом.

"После уточнения требуемых провозных объемов будет сформирован график. Российские авиакомпании готовы выполнить свои обязательства перед пассажирами и доставить их домой, при условии гибких подходов и конструктивных решений авиационных властей европейских стран по данному вопросу", — говорится в сообщении.

Ростуризм отмечает, что россияне могут сообщить о возникшей проблеме по одному из имеющихся каналов связи: позвонить на горячую круглосуточную линию МИД РФ (+7 495 695 45 45), написать (ФИО, место нахождение, контактные данные, описание вопроса) на специальную почту МИД России — dskc@mid.ru или позвонить на горячую линию Ростуризма (8 800 200 34 11, с 8:00 до 20:00 мск).

"В настоящее время, на основе получаемой из этих источников информации, формируются списки граждан России, которым необходимо оказать содействие в возвращении домой. Этим вопросом занимается Минтранс, Росавиация совместно с Ростуризмом и МИДом", — сообщает ведомство.

/TOURBUS.RU