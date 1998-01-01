Стали известны лауреаты Всероссийской Премии Russian Travel Awards

24-25 февраля в Санкт-Петербурге прошли финальные мероприятия Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards, организатором которых выступил Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга. Финал премии прошел при информационной поддержке Федерального агентства по туризму (Ростуризм). ⠀

В номинациях «Территория MICE» и «Территория делового туризма» победа досталась лидерам этих направлений. которые ворвались на рынок в последние два года - Самарскому региону и Свердловской области. На вторых местах - Ростовская область и Республика Татарстан. Партнером номинации «Территория MICE» выступили Проектный офис MICE и Премия Russian Business Travel & MICE award.

Пресс-релиз и список лауреатов

Всероссийская туристическая премия Russian Travel Awards направлена на развитие и продвижение отечественного туризма и индустрии гостеприимства, и вручается по итогам прошедшего года. ⠀

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Финальные мероприятия прошли на двух площадках: Государственный историко-художественный дворцово-парковый музей-заповедник «Гатчина» и Атриум Петропавловской крепости⠀

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В открытие церемонии подведения итогов принял участие Соколов Максим Юрьевич, вице-губернатор Санкт-Петербурга и Корнеев Сергей Евгеньевич, председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга. В церемонии награждении приняли участие члены Жюри премии. ⠀

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В конкурсной, деловой и выставочной программе финала премии приняли участие представители 32 регионов страны. ⠀

«В последние два года внутренний туризм претерпевает серьезные изменения. Россияне с удовольствием путешествуют по разным уголкам нашей страны. Возможности для путешествий в России огромные, внутренний туризм сейчас выходит на новую ступень. И хотя Петербург был и остается туристической меккой, мы всегда готовы предложить гостям города что-то новое. И поделиться нашими наработками с другими регионами России. Сегодня признание экспертного сообщества и заслуженные награды получили уникальные проекты северной столицы и других российских регионов. Поздравляю победителей и желаю новых интересных и востребованных проектов», - отметил губернатор Александр Беглов.

#ТерриторияMICE

#RussianTravelAwards⠀

#ПораПутешествоватьПоРоссии