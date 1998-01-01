Авиасообщение с Болгарией полностью прервано

Сейчас в стране могут находиться до пятисот организованных российских туристов

Авиавласти Болгарии уведомили российских перевозчиков о запрете полетов в воздушном пространстве страны, сообщил в субботу утром "Интерфакс".

О том, что Болгария решила закрыть свое небо для всех российских самолетов, ранее сообщало болгарское "Радио Горизонт". По данным радиостанции, запрет касается, в том числе воздушного пространства над частью акватории Черного моря, которая является территориальными водами Болгарии. Решение вступило в в силу с 26 февраля.

До пятисот организованных туристов из России находятся на отдыхе в Болгарии, власти которой закрыли воздушное пространство для российских авиакомпаний, сообщает между тем Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"По предварительным оценкам АТОР, от 300 до 500 клиентов туроператоров могут находиться в настоящее время в Болгарии, которая ночью 26 февраля закрыла воздушное пространство для российских перевозчиков. Российские туроператоры в сложившейся ситуации находятся в постоянном контакте с клиентами и обещают принимать индивидуальное решение в каждом случае", — говорится в сообщении, на которое ссылается «Интерфакс».

АТОР сообщает, что туркомпании рассматривают предоставление авиабилетов на стыковочные рейсы через Стамбул или продление пребывания туристов в Болгарии за счет туроператоров и принимающих сторон.

В нем также говорится, что туроператоры обещают, что все заезды в Болгарию с субботы на рейсах российских перевозчиков будут отменены с полным возвратом денежных средств.

Болгарию в 2021 году посетили около 127 тыс. российских туристов. Страна возобновила прием российских туристов в мае 2021 года и в 2022 году рассчитывала на открытие чартерных программ из России. Регулярные рейсы из России в Болгарию осуществляли авиакомпании S7 (Варна, Бургас) и "Аэрофлот" (София).

В то же время в субботу Росавиация известила, что Россия закрыла свое воздушное пространство для авиакомпаний Болгарии, Польши и Чехии.

"В связи с недружественными решениями авиационных властей Болгарии, Польши и Чехии с 26 февраля 2022 года с 15:00 часов мск для авиаперевозчиков указанных государств и/или зарегистрированных в них вводятся ограничения на выполнение полетов в пункты на территории РФ, включая транзитные полеты через воздушное пространство РФ", — говорится в сообщении Росавиации.

Отмечается, что решение принято в качестве ответной меры на запрет на выполнение на территории указанных государств всех гражданских полетов воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками. "Полеты из данных стран могут быть выполнены только по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России", — уточнили в ведомстве.

Таким образом, с полуночи пятницы свое воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний уже закрыли Болгария, Чехия и Польша. В субботу об аналогичном решении объявила Эстония, Румыния, Латвия и Литва.