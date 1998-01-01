Новости Польша «закрыла небо» для российских авиакомпаний По мнению экспертов, теперь авиабилеты в европейские страны заметно подорожают

Польша по решению правительства страны с полуночи 26 февраля (2:00 мск) закрывает пролет над своим небом для российских авиаперевозчиков, - сообщает «Интерфакс». Запрет Польши и, если они последуют, других европейских стран на пролет российских самолетов над их территорией, приведет к росту цен на авиабилеты, удлинению перелетов и необходимости получения дополнительных согласований для российских авиакомпаний, сообщил сегодня «Интерфаксу» руководитель коммерческого подразделения туроператора "Интурист" Филипп Обручев-Миронов. Он напомнил, что большинство рейсов из России в Европу с пролетом через Польшу не являются туристическими. "То, что летает в западную Европу, это не туристические рейсы, а пассажирские, потому что официально со странами Евросоюза, за исключением Греции, Венгрии, Словении и частично Португалии, туристического авиасообщения нет. Все эти рейсы являются пассажирскими и ими не летают туристы, по крайней мере официально", — подчеркнул эксперт. При этом через Польшу, а затем Великобританию выполняется часть трансатлантических рейсов в популярные у российских туристов Доминикану и Кубу."Здесь все решается легко. Авиакомпании могут летать только через Северную Атлантику и далее вдоль побережья Северной Америки", — сказал г-н Обручев-Миронов. А вот с европейскими маршрутами, по его словам, могут быть проблемы. "Сейчас мы имеем открытые коридоры через Прибалтику, нашу Калининградскую область и далее все проходит через Белоруссию и Польшу. Пока остаются коридоры через Прибалтику и Белорусию, но они в той или иной степени упираются в Польшу. Если запрет ограничивается только этой страной, мы используем пролет вдоль Балтийского моря и далее вглубь Европы отправляемся через ФРГ, Австрию, может быть Венгрию, так как южная часть облета через Черное море закрыта до 2 марта. Если присоединяется Прибалтика, мы летим коридором через Балтийское море. На текущий момент облететь Польшу возможно, вопрос в том, что это упирается в дополнительные расходы для авиакомпаний и, как следствие, авиапассажиров", — добавил эксперт. Он также отметил, что на европейских направлениях сейчас маленький пассажиропоток, поэтому на достаточно большом числе маршрутов задействованы небольшие самолеты, такие как российский Superjet 100, который ограничен в маневрах по дальним облетам. "У "Аэрофлота", "России" достаточно большое число этих самолетов, ряд других перевозчиков также их использует. Лайнеры Airbus А319, 320, 321 (как и Boeing) долетят, но в Superjet "Аэрофлота" 87 мест, а эти самолеты рассчитаны более чем на 130, что означает, что авиакомпаниям нужно будет загружать эти дополнительные места. Другой вариант – загружать половину мест на "Суперджетах", чтобы они могли долететь дальше, или недозагружать более вместительные (так как пассажиропоток низкий). Все эти факторы ударят в первую очередь по ценам и потребуют дополнительных согласований на новые коридоры, а значит времени", — пояснил г-н Обручев-Миронов. Эксперт добавил, что если все страны Евросоюза решат закрыть небо для российских самолетов, проблемы будут серьезными, так как по тем направлениям, куда могут летать малые и среднемагистральные самолеты, придется запускать дальнемагистральные либо не летать вообще. /TOURBUS.RU



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