Стартовало подведение итогов Russian Travel Awards

24 февраля открылся финал туристической премии Russian Travel Awards. В этом году презентации проектов и церемония вручения наград лауреатам этого престижного общероссийского конкурса по внутреннему туризму проходят на берегах Невы.

Государственный историко-художественный дворцово-парковый музей-заповедник «Гатчина» принимает первый день мероприятия.

К участникам и номинантам с приветственным словом обратился председатель Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга Сергей Корнеев: «Очень рад в нашем гостеприимном городе видеть лучших из лучших представителей сферы туризма всей страны. Это очень важно для нас.

Во внутреннем туризме происходит серьёзная трансформация. С одной стороны, это связано с пандемией, с другой – с реализацией национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», который сейчас разворачивается в России. Мы взаимодействуем с различными органами государственной власти на всех уровнях.

Вместе с туристским сообществом развиваем программы путешествий по Северо-Западу - «Серебряное ожерелье России». Этот проект, созданный по поручению Президента РФ, в этом году отмечает свое десятилетие. В финале премии участвуют и другие проекты петербургских организаторов. Несмотря на все сложности, мы работаем над развитием внутреннего туризма, приветствуем сотрудничество регионов и обмен опытом, который у всех разный. Пандемия создала мощный вызов, но в то же время - и возможности для творчества. Это творчество сегодня здесь представлено».

Сергей Корнеев поблагодарил Федеральное агентство по туризму за поддержку в организации Russian Travel Awards и пожелал активной работы всем участникам.

Премия является «финалом финалов» в выборе лучших представителей российской туризма за 2021 год и охватывает ключевые направления индустрии гостеприимства.

За награды в 15 номинациях будут бороться представители более 30 регионов России. Санкт- Петербург представляет свои проекты по основным видам туризма, развивающимся в городе.

Организатором события выступает Комитет по развитию туризма Санкт Петербурга. Учредители Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards - ФРОС Region PR и компания «Консалтинг-Тур». Мероприятие проходит при поддержке Федерального агентства по туризму.

Окончательный выбор победителей и лауреатов будет сделан 25 февраля экспертным советом, в составе которого - признанные профессионалы рынка, в том числе представители Российского союза туриндустрии (РСТ), Некоммерческого партнерства «Национальная ассоциация информационно-туристских организаций» (НАИТО), компании «Консалтинг-Тур», ФРОС Region PR, Выставочно-исследовательского центра R&C, Национального конгресс-бюро, международных туристических выставок и конкурсов.