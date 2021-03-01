Российские туристы могут с 1 марта посещать Италию с ПЦР-тестом

Однако заселиться в отель без «европейской» прививки они пока что не смогут

Как сообщили нам в московском представительстве Офиса по туризму Италии ЭНИТ, с 1 марта отменен обязательный карантин в том числе для тех, кто прибывает из стран, не входящих в ЕС. Для въезда в Италию требуется соблюдение одного из условий базового грин-пасса: справка о вакцинации признанными Европейским агентством лекарственных средств препаратами, справка о выздоровлении или отрицательный тест.

Как заявил министра здравоохранения Роберто Сперанца, “Мы все больше и больше движемся в сторону ослабления ограничительных мер по борьбе с коронавирусом. Итальянское правительство решило еще более упростить процедуру въезда из-за рубежа, чтобы поддержать туристический сектор.

Отмена режима карантина для прибывающих из-за границы — еще один фундаментальный шаг в плане правительства по переходу к новому этапу сосуществования с вирусом: власти уже отменили обязательный мазок для прибывающих из стран Евросоюза.

Это решение идет в унисон с улучшением эпидемиологической ситуации после недавнего открытия дискотек и отмены обязательного ношения масок на открытом воздухе”.

Как напомниет ЭНИТ, этот шаг на целый месяц приблизил окончание чрезвычайного положения, ранее намеченное на 31 марта.

Среди мер, предусмотренных в планах правительства по просьбе министра туризма Гаравалья, фигурирует отмена обязательного супергрин-пасса в отелях. На данный момент еще действует правило, введенное на Рождество, согласно которому наличие супергрин-пасса является обязательным во всех отелях и структурах размещения.

Начиная с апреля, в том числе в связи с пасхальными праздниками, итальянским и иностранным туристам может быть проще селиться в отелях: после отмены обязательного супергрин-пасса перестанет быть необходимым иметь справку о выздоровлении или вакцинации от Covid, вероятно, будет достаточно иметь обычный грин-пасс.

Напомним, что, как ранее сообщали СМИ, с 1 по 31 марта власти Италии разрешили въезд без карантина российским гражданам с ПЦР-тестом (срок действия 72 часа), экспресс-тестом (срок действия 48 часов) или справкой о перенесенном коронавирусе. Также для въезда потребуется заполнить анкету прибывающего Passenger Locator Form (PLF).

При этом в Италии до 31 марта для посещения большинства общественных мест требуется Super Green Pass. В частности, он необходим для посещения ресторанов, заселения в отели, посещения крытых и открытых бассейнов, оздоровительных центров, участия в деловых мероприятиях, проезда на общественном транспорте, входа в музеи, театры, на стадионы и выставки.