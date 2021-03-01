Новости АТОР: продажи туров за рубеж упали на 20-40% Аналитическая служба АТОР изучила темпы продажи турпакетов за вчерашний день

Сложная международная обстановка, обострившаяся 24 февраля после начала боевых действий на Украине, пока не катастрофически повлияла на продажи туров за рубеж, - сообщает Ассоциация туроператоров. Аннуляции купленных туров начали поступать, но массового характера тоже пока не приобрели. Об этом свидетельствует статистика туроператорских компаний. Данные, поступающие от туроператоров в Аналитическую службу АТОР, показывают, что за прошедший день 24 февраля среднесуточные продажи турпакетов отстают от стандартных среднесуточных показателей на прошлой неделе на 20-40%. Данные различаются в зависимости от компании. В частности, отмечается, что большая часть падения продаж в начальный момент геополитического кризиса пришлась на туры по России – у некоторых компаний в этом сегменте проседание среднесуточных продаж неделя к неделе достигает 40%. Как отмечают эксперты, скорее всего, это кратковременное явление, большей частью вызванное неразберихой с вылетами туристов из регионов Юга России. Напомним, она была вызвана временным закрытием авиасообщения в областях, прилегающих к зона действий соединений ВС РФ на Украине. Это подтверждается и анализом продаж: большая часть падения пришлась на туры на март. А летние туры на курорты Краснодарского и Крыма показали несущественное снижение продаж – в рамках 10-20% от предыдущей недели. «Туристы, как мы видим, верят, что существующий кризис как-то «рассосется» уж точно к концу весны. Падение в этом сегменте меньше, чем на ближние даты», – подтверждает генеральный директор одного из крупных туроператоров по внутреннему туризму. С продажами зарубежных туров, сообщают в многопрофильных туроператорских компаниях, дела обстоят лучше: среднесуточные продажи снизились на 15-20%. Часть туристов, планировавших покупки туров на ближайшие даты, предпочитают подождать с бронированием. Но на лето продолжают поступать заявки, в том числе весьма дорогие, снижение здесь, как и в случае с РФ, не слишком заметное. Наиболее спокоен и стабилен, как всегда, именно люксовый сегмент, говорят туроператоры. Есть большая надежда, что после прохождения острой фазы кризиса продажи восстановятся. Что касается аннуляций уже забронированных туров, то 24 февраля в течение дня туроператорам от агентов и туристов поступает много вопросов о возможном размере штрафных санкций при аннуляции поездок. Но самих аннуляций пока что немного: они, как свидетельствует статистика туроператоров, уже идут, но массового характера не носят. В том числе из-за того, что условия отмены на ближайшие даты, в соответствии с законодательством, практически всегда связаны с финансовыми потерями для туристов.

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