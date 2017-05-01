Деньги на кешбэк закончились

Продажи туров по программе кешбэка завершатся уже первого марта, а не 12 апреля, как планировалось ранее

Продажи путешествий по России в рамках программы туристического кешбэка завершатся почти на полтора месяца раньше запланированного срока, в ночь на 1 марта, так как выделенные на программу средства закончатся, заявила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова, - сообщает «Интерфакс».

"Продажи по программе туристического кешбэка продолжаются полтора месяца. Мы видим почти четырехкратный рост продаж по программе по сравнению с прошлыми этапами. Туристы с удовольствием пользуются программой, доверяют ей, существенно экономят — до 20 тыс. рублей.

Если говорить про основные социально-экономические эффекты программы, то мы увидели рост загрузки отелей в среднем на 50%, и это в условиях межсезонья и открытых зарубежных массовых направлений. Таким образом ключевая задача программы – повышение доступности поездок и поддержка рабочих мест в межсезонье – выполняется", — сказала она.

По словам главы Ростуризма, сумма, которая была запланирована на текущий этап программы, уже практически полностью начислена туристам. В акции приняли участие 700 тыс. человек, которые приобрели поездок с кешбэком на 12 млрд рублей. Им на карточки вернулось уже более 2,5 млрд рублей.

"Поэтому окно продаж будет завершено досрочно — в ночь на 1 марта. У всех, кто планировал воспользоваться программой, есть еще несколько дней чтобы это сделать. Я напомню, что в этом году будет еще одно окно продаж — уже на осень-зиму. О точных датах продаж мы объявим чуть позже", — подчеркнула г-жа Догузова.

Как сообщалось ранее, на 2022 год в рамках Национального проекта по туризму на реализацию программы туристического кешбэка заложено 5 млрд рублей. Часть средств запланирована на весенний этап продаж, часть – на осенний. В момент, когда туристы используют средства, запланированные на тот или иной этап, продажи по программе завершаются.

Текущий этап программы стартовал 18 января и должен был закончиться 12 апреля.

/TOURBUS.RU