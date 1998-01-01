Латвия и Чехия прекращают выдачу виз гражданам России

Латвия прекратит выдачу виз гражданам России, сообщил министр иностранных дел республики Эдгар Ринкевич в четверг в Twitter.

В связи с ситуацией на Украине министр принял решение отозвать посла Латвии в России Мариса Риекстиньша для консультаций, а также приостановить выдачу латвийских виз гражданам России, за исключением случаев, связанных с особыми гуманитарными соображениями.

Напомним, что 18 февраля стало известно, что власти Латвии планируют постепенно снимать ограничения, действующие в стране, а также разрешить въездс 1 марта иностранным туристам, в том числе и россиянам, как с сертификатом вакцинации, так и с ПЦР-тестом,.

«Минздрав принял решение вводить постепенное ослабление антикоронавирусных ограничений. С 1 марта откроются развлекательные заведения Латвии, аттракционы, ночные клубы, будут сняты ограничения на сбор людей до 3 тыс. человек.

Также министерство планирует разрешить въезд иностранным туристам из всех стран с сертификатом вакцинации или отрицательным тестом на COVID-19», — сообщил портал LA.

Как отмечаk портал, путешественникам не нужно будет соблюдать карантин по прибытии, они сразу смогут перемещаться по стране.

В настоящее время въезд в Латвию из РФ с туристическими целями запрещен. Между тем, в отличие от соседних Таллина и Вильнюса, в Ригу можно сейчас попасть прямым рейсом Air Baltic. Время в пути — 1 час 40 мин, билет от 6800 руб.

Чехия также приостановила выдачу виз гражданам России, сообщило

"Чешская республика приостанавливает выдачу виз гражданам России, исключение составляют гуманитарные случаи", — цитирует газета слова чешского премьера.

Также, по его словам, правительство Чехии приняло решение об отзыве разрешения на работу консульств России в Карловых Варах и Брно. Временно закрываются и консульские учреждения Чехии в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Чешское туристическое агентство Cedok в свою очередь объявило об отмене экскурсионных туров в Россию и прекращении продажи авиабилетов "Аэрофлота" и других российских перевозчиков, отмечает Deník.

Сейчас въезд в Чехию с туристическими целями, напомним, запрещен.

В свою очередь, ранее вчера министр по вопросам убежища и миграции Бельгии Сэмми Махди заявил о недопустимости присутствия граждан РФ в его стране и необходимости прекратить выдачу россиянам въездных виз всех категорий странами-членами ЕС.

/TOURBUS.RU