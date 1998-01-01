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Туроператоры: "Туристы смогут продлить свое пребывание на курортах Кубани и Крыма"

Туроператоры, работающие на внутренних направлениях, прокомментировали обстановку в связи с закрытием аэропортов Юга страны

Российские туристы смогут продлить свое пребывание на курортах Кубани и Крыма на время закрытия ряда аэропортов на юге РФ, путешественникам с ближайшими заездами рекомендуется перенести тур или аннулировать бронь с возвратом средств, сообщили туроператоры, которых цитирует «Интерфакс».

Ранее Росавиация в связи с ситуацией на Украине сообщила в четверг о закрытии до 2 марта 11 южных аэропортов: Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя. Ряд авиакомпаний объявил о приостановке полетов по этим направлениям.

"Туристам, которые еще не выехали на курорты юга, мы рекомендуем оставаться дома, переносить поездку или аннулировать тур. Возврат будет полный, 100%", — сказал генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

Он также отметил, что до начала марта в районе Сочи и в Абхазии должны завершить отдых около 500 российских туристов. "Мы будем предлагать туристам временное размещение, и сейчас договариваемся с отелями на черноморском побережье о минимальной оплате за номера в условиях критической ситуации", — пояснил он.

Кроме того, г-н Ромашкин добавил, что ОАО "РЖД" также прорабатывает варианты отправки туристов поездами. "Но у нас есть путешественники из очень дальних регионов, которые не готовы тратить по 2-3 суток на дорогу. Скорее всего, эти россияне будут дожидаться своих рейсов", — отметил эксперт.

В свою очередь, в пресс-службе туроператора "Интурист" сообщили, что информация по возврату туристов с курортов в регионы проживания уточняется.

"По вылетам в Сочи, Симферополь и Анапу на ближайшие даты будет произведена либо аннуляция туров с полным возвратом денежных средств, либо перенос сроков заезда на даты после 3 марта", — уточнили в компании.

Также там добавили, что из-за закрытия ряда крупных аэропортов юга России у российских туристов отменились рейсы и за рубеж – на курорты Египта, ОАЭ и в Стамбул. "При возврате туристов из-за рубежа в закрытые на данный момент южные регионы России мы ориентируемся на информацию от авиакомпаний-перевозчиков. Вопросы об альтернативных аэропортах прилета прорабатываются совместно со всеми партнерами", — сказали в "Интуристе".

Между тем Горячая линия запущена в Крыму для туристов из-за приостановки авиасообщения, и при необходимости будет увеличено число поездов, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Сейчас выехать из Крыма можно на автобусах и поездах. В случае необходимости готов обратиться в министерство транспорта РФ с просьбой добавить железнодорожный подвижной состав", — написал г-н Аксенов в своем телеграм-канале в четверг.

Ранее Минтранс РФ создал оперативный штаб по организации работы транспортной отрасли на юге страны, обещает оперативный вывоз всех желающих ж/д и автобусным транспортом.

/TOURBUS.RU