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24 февраля
Мадейра отменила все ограничения для российских туристов

Для въезда на португальский остров россиянам теперь достаточно иметь визу


 

Как сообщает Ассоциация туроператоров, власти португальской Мадейры пошли по пути Норвегии и Словении и отменили вообще все ограничения на въезд для туристов, вернув правила въезда к доковидным нормам. Нововведения уже вступили в силу. Соответствующая информация опубликована на официальных порталах региона и авиакомпаний.

 

Континентальная Португалия пока не принимает российских туристов, но ее регион Мадейра открыт для туристов со всего мира. Теперь попасть сюда так же просто, как и до пандемии.

Для въезда не понадобятся ни сертификат вакцинации, ни ПЦР-тесты, ни тест на антиген, ни даже заполненная анкета на платформе madeirasafe.com (она теперь только рекомендована, а не обязательна). Источник – здесь. Это подтверждается и обновленной вечером 21 февраля информацией об условиях въезда на сайте «Уральских авиалиний», летающих на Мадейру.

 

Туристам, желающим отдохнуть на Мадейре, куда с 20 февраля авиакомпания «Уральские авиалинии» начала выполнять прямые рейсы из аэропорта «Жуковский», необходимо будет иметь при себе только действующий загранпаспорт с шенгенской визой.

 

Обратиться за шенгенской визой можно в Визовый центр Португалии BLS в Москве и регионах. Напомним, что подать заявления на визу могут только те туристы, кто планирует поездку на Мадейру на рейсе «Уральских авиалиний». 

Тарифы на авиаперелет по маршруту Москва-Фуншал начинаются от 27,7 тыс. р. на одного пассажира в одну сторону, - отмечает АТОР. 

 

Что касается ограничений для туристов внутри самой Мадейры, то сохраняется необходимость использования маски с шестилетнего возраста на открытом или закрытом пространстве, когда физическое дистанцирование невозможно.

 

Доступ к ресторанам, барам, клубам, тренажерным залам, культурным, социальным или развлекательным мероприятиям возможен при предъявлении сертификата вакцинации (для России – «Спутник V») или переболевшего, либо – отрицательного результата антиген-теста.

Тест действует 7 дней, поэтому сложностей у туристов не возникнет. Тест необходим с 5-летнего возраста (включительно).

/TOURBUS.RU

 


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