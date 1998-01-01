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24 февраля
«Интурмаркет» ждет в Крыму

Всероссийская туристическая выставка-форум «Интурмаркет. Крым» состоится с 7 по 9 апреля


 

7-9 апреля 2022 г. в Республике Крым (г. Евпатория, СК «Арена-Крым») состоится Всероссийская туристическая выставка-форум «Интурмаркет. Крым».

В выставке-форуме примут участие делегации из более чем 30 субъектов Российской Федерации и ближнего зарубежья, ведущие туроператоры, представители отелей, общественных организаций в туризме, предприятий Российской Федерации и торгово-промышленных палат.

 

Основные направления работы выставки:

  • Индустрия гостеприимства (отели, пансионаты, санатории, детские лагеря, туроператоры, турагенты, экскурсионные бюро и др.);

  • Региональные стенды субъектов Российской Федерации и администраций муниципальных образований в Республике Крым;

  • HoReCa (производство и обслуживание);

  • Локальные производители товаров и услуг для туризма;

  • Федеральные, региональные и муниципальные проекты по развитию туризма.

Воспользуйтесь уникальным шансом получить новые профессиональные знания и навыки, посещая мероприятия деловой программы выставки!

Выставка-Форум «Интурмаркет. Крым» проводится при информационной поддержке Федерального агентства по туризму.

Контакты для обращений по вопросам участия в выставке-форуме «Интурмаркет. Крым».

Получить бесплатный билет.

Ждем вас в Крыму на выставке 7-9 апреля!


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