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24 февраля
«Интурмаркет» ждет в Крыму
Всероссийская туристическая выставка-форум «Интурмаркет. Крым» состоится с 7 по 9 апреля
7-9 апреля 2022 г. в Республике Крым (г. Евпатория, СК «Арена-Крым») состоится Всероссийская туристическая выставка-форум «Интурмаркет. Крым».
В выставке-форуме примут участие делегации из более чем 30 субъектов Российской Федерации и ближнего зарубежья, ведущие туроператоры, представители отелей, общественных организаций в туризме, предприятий Российской Федерации и торгово-промышленных палат.
Основные направления работы выставки:
Воспользуйтесь уникальным шансом получить новые профессиональные знания и навыки, посещая мероприятия деловой программы выставки!
Выставка-Форум «Интурмаркет. Крым» проводится при информационной поддержке Федерального агентства по туризму.
Контакты для обращений по вопросам участия в выставке-форуме «Интурмаркет. Крым».
Ждем вас в Крыму на выставке 7-9 апреля!
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