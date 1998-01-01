Двенадцать аэропортов на юге России приостановили работу до второго марта

Росавиация заявила о приостановке работы 12 аэропортов на юге России до 2 марта «в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине», - сообщает «Интерфакс».

"В связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине с 24 февраля 2022 года 3:45 мск полеты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены. Ограничение действует до 3:45 мск 02 марта 2022 года", — говорится в сообщении.

Приостановлена работа аэропортов: Ростов-на-Дону ("Платов"), Краснодар ("Пашковский"), Анапа ("Витязево"), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Курск, Воронеж, Симферополь.

"Авиационные власти России настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты. Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, включая социальные сети", — заявили в Росавиации.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" в связи с закрытием воздушного пространства отменяет все рейсы в Симферополь, Краснодар, Ростов-на-Дону.

"В связи с закрытием воздушного пространства для полетов гражданской авиации в граничащих с Украиной областях авиакомпания "Уральские авиалинии" отменяет все рейсы в Симферополь, Краснодар, Ростов-на-Дону от 24 февраля 2022 года", — говорится в телеграм-канале авиакомпании.

Авиакомпания "Азимут", которая базируется в аэропортах Ростова-на-Дону и Краснодара, в четверг отменила 11 рейсов.

"В связи с режимом использования воздушного пространства авиакомпания Азимут на данный момент отменила 11 рейсов на 24 февраля 2022. Пассажиры отмененных рейсов оповещены", — сказал представитель "Азимута".

Стало также известно, что самолет авиакомпании "Победа", следовавший из Перми в Стамбул, вернулся в аэропорт вылета из-за введенных ограничений.

"Решением авиационных властей РФ полеты над территорией юга России временно приостановлены. Зона для полетов признана небезопасной для гражданских воздушных судов. В связи с этим рейс А4 Пермь — Ростов-на-Дону (авиакомпании "Азимут") совершил посадку в аэропорту города Саратов. Рейс DP 947 (авиакомпании "Победа") Пермь — Стамбул вернулся в аэропорт Большое Савино", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе пермского аэропорта.

В пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края сообщили, что работа аэропорта "Ставрополь" временно приостановлена.

"Аэропорт Ставрополя закрыт до 2 марта, Минеральных Вод — работает в штатном режиме", — сказал представитель ведомства.

В свою очередь в аэропорту Минеральных Вод агентству сообщили, что на текущий момент воздушная гавань работает в штатном режиме, но в течение дня возможны корректировки в расписании рейсов.

В аэропорту Сочи сообщили, что он работает в штатном режиме, задержано пять рейсов.

"Аэропорт принимает и выпускает воздушные суда в штатном режиме. Обо всех изменениях будет сообщено дополнительно", — говорится в сообщении.

/TOURBUS.RU