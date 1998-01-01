Новости Российские туристы могут свободно посещать Австрию Теперь для посещения альпийской страну нашим туристам достаточно предъявить на границе отрицательный ПЦР-тест

Как сообщили нашему порталу в Австрийском представительстве по туризму, «Эпидемиологическая ситуация в Австрии заметно улучшилась, что позволяет стране полноценно вернуться к приёму туристов. Хотя вакцина «Спутник V» всё ещё не входит в список признанных препаратов, последние нововведения обещают положительное развитие для туризма из России». Как рассказали в австрийском турофисе, «22 февраля вступила в силу новая редакция распоряжения о въезде в Австрию: теперь приехать в страну без карантина могут все туристы, предъявившие на границе отрицательный результат теста на коронавирус. При этом до 5 марта на территории Австрии сохраняется часть ограничений на посещение общественных мест. Заселиться в отель, посетить ресторан или мероприятие, воспользоваться горнолыжными подъёмниками можно только при соблюдении правила «3П» (привит, переболел или проверен). В Вене продолжает действовать правило «2П»: попасть в отель или ресторан, не имея подтверждения перенесённого заболевания или пройденной вакцинации, в столице всё ещё невозможно». Как добавили в турофисе, «Ожидается, что после 5 марта свежий результат теста, предъявляемый на границе, останется единственным ощутимым требованием к туристам по сравнению с допандемийной реальностью. Так, было объявлено, что после 5 марта на территории Австрии будут сняты практически все ограничения: правило «3П» перестанет применяться для прохода в общественные места, требование носить маску будет действовать только в заведениях основного жизнеобеспечения (супермаркеты, почта, банки, аптеки и т.п.). По всей вероятности, часть изменений всё же не коснётся Вены как самого крупного города страны». В свою очередь, в Ассоциации туроператоров сообщили, что российские туроператоры уже готовят предложения по экскурсионным и горнолыжным турам в Австрию. Это будут как индивидуальные, так и групповые туры в Вену, Зальцбург и другие города, а также заезды на горнолыжные курорты. «Надеемся на большой спрос комбинированных туров Будапешт-Вена, они пользовались огромной популярностью до начала пандемии», – отметили в «ВЕДИ Групп». «Горнолыжный сезон в Австрии длится фактически до лета благодаря ледникам. Так что в марте и апреле россияне могут спокойно кататься на популярных курортах», – подчеркнули в TEZ Tour. По информации туроператоров, на текущий момент запрашивать визу в Австрию могут только лично туристы, так как подача документов через операторов пока не открыта. По данным «ВЕДИ Групп», сроки оформления шенгенской визы в Австрию остались прежними – 7 дней. Напомним также, что авиасообщение с Австрией официально открыто, в настоящее время рейсы в Австрию выполняют Austrian Airlines и «Аэрофлот» (ежедневно в Вену), а также S7 Airlines (два раза в неделю в Вену).

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