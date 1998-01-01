Российские туристы встретят «мужской праздник» в Египте, Дубае и Сочи

Только 6% опрошенных SuperJob будут продлевать свой отдых по случаю завтрашнего Дня защитника Отечества за счет отпуска или отгулов, сообщает РБК. Год назад, когда из-за праздника было три выходных подряд, количество тех, кто продлевал отдых, было больше и достигало почти 10%

Данные других опросов свидетельствуют, что и большинство из 6% продлевающих свой выходной предпочтет провести более свой мини-отпуск в домашнем регионе. Тех, кто отправится в поездку, купив тур, довольно немного.

Аналитическая служба АТОР изучила статистику «1001 тур» по состоявшимся продажам туров с отдыхом, захватывающим праздничную дату, и выяснила, на каких популярных туристических направлениях российские туристы отметят 23 февраля.

Согласно данным «1001 тур», почти 40% (39,75%) купивших туры с заездами в указанный период, отметят 23 февраля на морских курортах Египта (в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе).

На втором месте по популярности в этот период – Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) – сюда продано 12% всех турпакетов. На третьем месте – всегда популярная зимой у россиян Доминикана с 10% проданных турпакетов на праздничный период.

Почти столько же туристов (8,5%) купили туры по России. В основном это Сочи (горнолыжный и приморский кластеры), горнолыжные курорты Кавказа и Сибири, Кавминводы и Крым. Замыкает пятерку Куба с 6% всех продаж турпакетов.

Турция на 23 февраля – только на шестой позиции (чуть меньше 6%). Пятизвездочные отели провинции Анталья с подогреваемыми бассейнами всегда неплохо продавались зимой, но в этом году сказывается фактор Египта, из-за которого объемы чартерной перевозки в Турцию зимой туроператоры серьезно сократили.

Далее в ТОП-10 с долями в 2-3% следуют по убыванию количества проданных туров Венесуэла, Мальдивы, Болгария и Мексика. Как видим, отдых в тропиках с дальними перелетами и горнолыжный отдых в Европе (Болгария) тоже востребован на 23 февраля у туристов.

Согласно статистике сети турагентств «1001 тур», туры с вылетом до 23 февраля обошлись россиянам (две трети из них – это семьи как минимум с одним ребенком) от 60 до 500 тыс. руб.

/TOURBUS.RU