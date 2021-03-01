Новости Corriere della Sera: Планируется, что первого апреля Италия "откроется" для российских туристов По информации итальянского издания, власти страны уже приняли решение признать после 31 марта сертификаты о прививке "Спутником"

Власти Италии не планируют продлевать действующие ограничения на въезд иностранных туристов после 31 марта: на этой неделе в правительстве страны должны доработать дорожную карту по выходу из пандемии коронавируса к католической Пасхе, сообщает газета Corriere della Sera, которую цитирует «Интерфакс». «Исходя из существующей информации, чрезвычайное положение, срок которого истекает 31 марта, продлено не будет. Министр туризма Италии Массимо Гарвалья призывает поторопиться с открытием страны для путешественников и подчеркивает необходимость не отставать от европейских стран-конкурентов, которые уже огласили сроки снятия всех ограничений и облегчения въезда не только для тех, кто прибывает из ЕС, но и из других государств», — пишет издание. Как отмечает газета, предполагается, что если в странах не будет серьезного роста числа случаев заражения коронавирусом, то карантин и тестирование не будут возобновлены. «Решение о признании Sputnik V и всех других вакцин, которые не одобрены Европейским лекарственным агентством (ЕМА) и не позволяют получить туристам «зеленый COVID-сертификат» ЕС, уже принято. Это одна из необходимых мер для стимулирования туристических поездок из стран, использующих свои препараты. Кроме того, Италия будет признавать бумажные сертификаты вакцинации, а также те, на которых QR-код не совместим с итальянской системой, например, из США», — пишет Corriere della Sera. При этом информации от официальных властей страны по поводу признания российской вакцины пока нет. Как сообщает газета, «зеленый COVID-сертификат» с 1 апреля не потребуется также для посещения уличных столиков в барах и ресторанах, также обсуждается отменить это требование для посещения закрытых помещений общественного питания и других учреждений. Этот вопрос правительство обещает решить уже в ближайшие дни. «Подписанный перед рождественскими праздниками указ о предъявлении при заселении в гостиницы сертификата вакцинации или справки о перенесенном коронавирусе, а также на ярмарках, мероприятиях, конгрессах, истекает 31 марта», — поясняется в издании. Как отмечает Corriere della Sera, если к этой дате эпидемиологическая ситуация не ухудшится, то указ для объектов размещения также продлен не будет. Напомним, что авиасообщение с Италией официально восстановлено с 28 июня 2021 года. Оперштабом разрешены перелеты из Москвы в Рим, Милан, Венецию и Неаполь и из Петербурга в Рим, Милан, Верону и Римини (2-4 раза в неделю). Кроме того, итальянские консульства с мая прошлого года принимают заявления на туристические визы, срок действия которых истек в период с 1 января 2020 года по настоящий момент. Между тем, как рассказала нам ранее руководитель пресс-службы ENIT в России Татьяна Божко, «С 7 февраля россияне, находящиеся сейчас в Италии, могут посещать общественные места с российскими сертификатами о вакцинации также, как с итальянским Super Green Pаss. При этом по-прежнему пока что въезд в страну россиянам возможен только по деловым, медицинским или студенческим визам. Мы очень надеемся, что после того, как с 1 апреля в Италии отменят режим ЧП, будет объявлена и дата снятия ограничений на въезд российских туристов, которые за два года очень соскучились по своей любимой Италии». /TOURBUS.RU

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