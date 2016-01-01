Мобильный пресс-центр выставки «Интурмаркет-2022» начал свою работу

Основная задача пресс-центра – оказание содействие аккредитованным журналистам, а также помощь экспонентам в распространении информации

Пресс-центр XVII Международной туристической выставки «Интурмаркет» начал свою работу и уже сейчас принимает заявки на видео-интервью с участниками стендов.

Журналистам, аккредитованным на выставке, будет предоставляться возможность записи видео-интервью с экспонентами, как на их стендах, так и в студии.

Для этого необходимо заранее забронировать дату и время интервью, чтобы сделать работу во время выставки наиболее комфортной. На данный момент составляется расписание!

Основная задача пресс-центра – оказание содействие журналистам, аккредитованным на выставке «Интурмаркет», а также помощь экспонентам в распространении информации, в т.ч. о происходящих на выставке событиях. Кроме того, сотрудники пресс-центра будут вести онлайн трансляции наиболее значимых мероприятий.

Мобильный пресс-центр будет оборудован в павильоне «Форум» стенд № В 1101.

Руководитель пресс-центра — главный редактор портала «Вести Туризм» Юрий Щегольков. Контакты: +7 963 776 44 84, gazeta1@list.ru

Пройти аккредитацию.

Для получения аккредитации на выставку «Интурмаркет-2022» и деловую программу, проходящую в рамках выставки, необходимо заполнить форму. Свой именной бейдж вы сможете получить на стойке регистрации прессы в холле со стороны Западного входа в первый день работы выставки.

Ждем вас на выставке с 12 по 14 марта 2022 г. в ЦВК «Экспоцентр» (павильон «Форум»). Вход бесплатный!