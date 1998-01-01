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Премия Russian Travel Awards определит лучшие регионы в отечественном туризме

Имена победителей в официальных и специальных номинациях конкурса будут объявлены на торжественной церемонии 25 февраля

Сформирована программа финала Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards, который пройдёт в Санкт-Петербурге 24-25 февраля 2022 года.

Организатором финальных мероприятий выступает Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Всероссийская туристическая премия Russian Travel Awards направлена на развитие и продвижение отечественного туризма и индустрии гостеприимства. Вручается по итогам прошедшего года. Список номинантов формируется по предложениям:

организаторов профессиональных отечественных конкурсов и премий,

организаторов профессиональных рейтингов в сфере туризма и индустрии гостеприимства,

профессиональных объединений в сфере туризма и индустрии гостеприимства,

членов попечительского совета, жюри и экспертного совета премии.

«Мы гордимся, что церемония вручения этой престижной награды пройдет в Санкт-Петербурге. Она позволит отметить заслуги представителей туротрасли, которые в сложный 2021 год нашли силы и средства не только поддерживать высокое качество услуг, но и открывать новые форматы работы. Совместными усилиями мы стараемся обеспечить сохранение отрасли и сделать возможным ее дальнейшее восстановление, – отмечает председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.

— Прошедший год полон примерами взаимодействия участников индустрии гостеприимства, такими как сотрудничество регионов в рамках «Серебряного ожерелья России» и столиц в программе «Два города – миллион впечатлений»,и др.. Уверен, что и наступивший год продолжит эту тенденцию. Туризм – великолепное средство коммуникации, которое сближает людей и делает наш мир ярче и добрее. А вручение премии Russian Travel Awards станет ещё одним импульсом для всех нас к развитию, к новым достижениям в сфере гостеприимства».

Победители в 15 официальных номинациях будут определены по итогам публичных презентаций финалистов, которые пройдут 24 февраля. В финале со своими презентациями выступят жпредставители 28 регионов. Оценивать презентации будут члены жюри премии.

Имена победителей в официальных и специальных номинациях конкурса будут объявлены на торжественной церемонии подведения итогов и награждения 25 февраля. Мероприятия финала премии пройдут на двух локациях: Государственный историко-художественный дворцово-парковый музей-заповедник «Гатчина» и Атриум Петропавловской крепости

Медиахолдинг «Турбизнес» выступит информационным партнером Russian Travel Awards.

Официальный сайт Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards — https://russian-travel-awards.ru

Официальный телеграм-канал Russian Travel Awards — https://t.me/russian_travel_awards

Официальный facebook Russian Travel Awards — https://www.facebook.com/russian.travel.awards