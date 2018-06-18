Продажи туров за рубеж затормозились

Евро и доллар активно росли на "Московской бирже" во вторник в первой половине дня, курс евро поднялся выше 91 руб./EUR1 впервые с 26 апреля 2021 года, доллар торговался по направлению к 81 руб./$1, - сообщает «Интерфакс».

Курс евро составил 91,06 руб./EUR1 в 10:11 МСК, что на 90,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар США стоил 80,57 руб./$1, подорожав на 78,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 84,01 копейки — до 85,29 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль падает к доллару и евро на фоне усилившихся тревог по поводу риска полномасштабного военного вторжения России на Украину и последующего ужесточения санкционной политики со стороны Запада. НапомниМ. Что наакануне президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости т.н. ДНР и ЛНР.

Продажи туров за рубеж затормозились после вчерашних заявлений заявления Владимира Путина, однако туроператоры рассчитывают, что спад продаж не будет долговременным, сообщила между тем пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

«Напряженность на границе не может не отражаться на настроениях туристов. За последние несколько дней объем бронирований снизился на 20-25%, причем спад происходит как на юге России, так и в Петербурге и Москве, путешественники опасаются выезжать за рубеж, боятся закрытия Турции, так как не совсем ясна позиция властей страны в этом политическом вопросе», — рассказала она.

Между тем, по словам г-жи Тюриной, с учетом нынешней ситуации прогнозировать становится все труднее, но спад продаж туров – это, скорее, временное явление. «Через два-три дня туристы адаптируются к ситуации, как это бывало уже не раз. Если, конечно, не будет эскалации», — пояснила она. При этом Ирина Тюрина отметила, что во многих турагентствах, напротив, никакой напряженности не чувствуют.

Тем не менее, в случае обострения ситуации представители туриндустрии не исключают появления новых препон для путешествий российских туристов: сложности с получением европейских виз, проблемы с международными платежными системами, ослабление рубля и, вследствие этого, подорожание туров, - отмечает эксперт.

/TOURBUS.RU