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Словения отменяет все ограничения по въезду в страну

Небольшая страна на Адриатике пошла по «нервежскому» пути отмены всех антиковидных ограничений для туристов

Власти Словении отменили все антиковидные ограничения, которые действовали при въезде в страну для иностранных туристов, сообщается на сайте правительства республики, сообщает «Интерфакс».

«С 19 февраля 2022 года ограничения из-за COVID-19 больше не применяются при въезде в Словению. Условие RVT (привит/переболел/протестирован) больше не будет осуществляться на границе, также путешественникам не нужно будет соблюдать карантин», — говорится в сообщении.

Как отмечают в правительстве, поскольку риск заражения COVID-19 все еще есть, то при планировании путешествия за рубеж туристам следует контролировать эпидемиологическую ситуацию на своем маршруте, а также проверять условия въезда.

Там также добавили, что все объекты размещения в Словении открыты для туристов.

Напомним, что ранее Словения принимала российских туристов с сертификатом вакцинации европейского образца или «Спутником V», либо отрицательным результатом ПЦР-теста.

Словения выдает российским гражданам туристические визы с 19 ноября 2021 года. Оперштаб возобновил авиасообщение со Словенией. С 9 ноября 2021 года по маршруту Москва – Любляна три раза в неделю летает «Аэрофлот».

Как комментирует АТОР, туроператоры позитивно оценивают решение Словении сделать условия въезда максимально лояльными.

«Положительный момент в том, что теперь будет удобнее путешествовать с детьми. Ведь до снятия ограничений, для детей 12+ были такие же условия въезда, как и для взрослых. Сейчас в стране в разгаре горнолыжный сезон в Словенских Альпах, хорошо бронируют отдых и лечение на термальных курортах», – рассказали в компании «Русский Экспресс».

Денис Полушин, руководитель словенского направления компании PAC Group, отметил, что «Спрос на Словению хороший. Конечно, после отмены ограничений он станет еще лучше».

В компании ПАКС в свою очередь отметили: «После известий о послаблениях мы получили массу звонков от туристов, заинтересованных в отдыхе в этой стране. Сейчас в основном бронируют экскурсионные туры, лечебно-оздоровительные. Начались бронирования летнего пляжного отдыха».

/TOURBUS.RU