|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
21 февраля
Туроператор «TUI Россия» начал чартерную программу полетов в Мурманск
Первый туристический борт прилетел из Москвы со 100-процентной загрузкой
Первый рейс в рамках чартерной программы, организованной туроператором TUI Россия, прибыл в пятницу из Москвы в Мурманск, борт прилетел со 100% загрузкой, сообщили нам сегодня в пресс-службе Ростуризма.
Чартерный рейс был организован «TUI Россия» при поддержке Ростуризма и правительства Мурманской области.
"Наша зимняя чартерная программа продолжается, вчера туристический борт прилетел из Москвы в Мурманск. За счет госсубсидии на наших чартерах такая поездка в среднем 1,5-2 раза дешевле, вся программа уже продумана за туриста, что существенно экономит время. Приятно, что первый туристический борт прилетел со 100-процентной загрузкой и надеюсь, что программа понравится нашим туристам", — рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова, слова которой приводит пресс-служба ведомства.
Как отметили в Ростуризме, программа действует в два направления, поэтому жители Мурманска и области смогут отправиться на туристическом чартере в Москву. "Мурманская область – это направление для активного зимнего отдыха в настоящей Арктике, где можно кататься на горных лыжах и сноуборде, заниматься подледной рыбалкой, попробовать арктическую кухню. И конечно, главное впечатление от путешествия в Арктику – это северное сияние, настоящее чудо природы. И все это всего лишь в 2 часах лету из Москвы", — добавила г-жа Догузова.
В свою очередь, заместитель гендиректора туроператора TUI Россия Александр Сирченко напомнил, что чартерная программа в Мурманск запускается уже во второй раз. Первая стартовала в период новогодних праздников в начале 2021 года.
Программу выполняет авиакомпания "Ямал", следующий рейс отправится из Москвы в Мурманск 22 февраля. Стоимость экскурсионных туров "Привет, Русская Лапландия" начинается от 28 тыс. рублей за человека.
Удешевить отдых позволяет субсидия, которую правительство выделяет туроператорам, организующим чартерные программы в регионы. Кроме того, на туры также действует программа кешбэка, - отметили в пресс-службе.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2022 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72