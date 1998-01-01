Туроператор «TUI Россия» начал чартерную программу полетов в Мурманск

Первый рейс в рамках чартерной программы, организованной туроператором TUI Россия, прибыл в пятницу из Москвы в Мурманск, борт прилетел со 100% загрузкой, сообщили нам сегодня в пресс-службе Ростуризма.

Чартерный рейс был организован «TUI Россия» при поддержке Ростуризма и правительства Мурманской области.

"Наша зимняя чартерная программа продолжается, вчера туристический борт прилетел из Москвы в Мурманск. За счет госсубсидии на наших чартерах такая поездка в среднем 1,5-2 раза дешевле, вся программа уже продумана за туриста, что существенно экономит время. Приятно, что первый туристический борт прилетел со 100-процентной загрузкой и надеюсь, что программа понравится нашим туристам", — рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова, слова которой приводит пресс-служба ведомства.

Как отметили в Ростуризме, программа действует в два направления, поэтому жители Мурманска и области смогут отправиться на туристическом чартере в Москву. "Мурманская область – это направление для активного зимнего отдыха в настоящей Арктике, где можно кататься на горных лыжах и сноуборде, заниматься подледной рыбалкой, попробовать арктическую кухню. И конечно, главное впечатление от путешествия в Арктику – это северное сияние, настоящее чудо природы. И все это всего лишь в 2 часах лету из Москвы", — добавила г-жа Догузова.

В свою очередь, заместитель гендиректора туроператора TUI Россия Александр Сирченко напомнил, что чартерная программа в Мурманск запускается уже во второй раз. Первая стартовала в период новогодних праздников в начале 2021 года.

Программу выполняет авиакомпания "Ямал", следующий рейс отправится из Москвы в Мурманск 22 февраля. Стоимость экскурсионных туров "Привет, Русская Лапландия" начинается от 28 тыс. рублей за человека.

Удешевить отдых позволяет субсидия, которую правительство выделяет туроператорам, организующим чартерные программы в регионы. Кроме того, на туры также действует программа кешбэка, - отметили в пресс-службе.

/TOURBUS.RU