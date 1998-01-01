С 1 марта для въезда в Израиль нашим туристам нужен будет только ПЦР-тест

Израиль заметно упрощает въезд как вакцинированных, так и не вакцинированных туристов

Как сообщили нам вчера вечером в пресс-службе Министерства туризма Израиля с 1 марта 2022 г. въезд в Израиль упрощен для всех туристов. Это решение было принято 20 февраля 2022 года по инициативе министра туризма Израиля Константина Развозова на встрече с премьер-министром и министром здравоохранения страны.

Теперь въехать смогу вакцинированные и не вакцинированные путешественники. Для въезда потребуется только сдать два ПЦР-теста: один перед вылетом и еще один по прилету.

“Мы наблюдаем стабильное улучшение эпидемиологической обстановки, поэтому пришло время открывать границы. В Израиле уже настоящая весна: температура воздуха выше +20 C. Приезжайте. Теплый и солнечный Израиль ждет гостей”, - отметил в этой связи Владимир Шкляр, директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ, советник Посольства Государства Израиль в РФ.

Напомним, что сейчас в ближневосточную страну могут въехать только российские туристы, вакцинированные «Спутником». При этом, кроме ПЦР-тестов, они должны также предварительно сдать в российской лаборатории «Инвитро» тест на антитела.

Ранее израильские власти приняли решение отменить с 1 марта «зеленый паспорт» – вакцинный пропуск для посещения общественных мест. Таким образом, у российских туристов не будет проблем с допуском в израильские отели, рестораны, музеи, магазины и пр.

Заметим также, что пока что регулярные рейсы в Израиль из России не разрешены, однако «Аэрофлот» ежедневно летает из Москвы в Тель-Авив в статусе грузопассажирских рейсов.

Кроме того, авиакомпания "Уральские авиалинии" 2 марта приступит к выполнению прямых рейсов в Тель-Авив из Москвы (аэропорт «Жуковский»), Санкт-Петербурга и Краснодара. Полеты будут выполняться из всех трех аэропортов по средам, а с 31 марта по маршруту Краснодар — Тель-Авив добавятся рейсы по четвергам.

Наконец, авиакомпания "Азимут" с 8 марта возобновит выполнение рейсов из Ростова-на-Дону в Тель-Авив, приостановленных в конце марта 2020 года.

Как прокомментировали в этой связи в Ассоциации туроператоров, «По мнению экспертов авиаотрасли, отмена всех ограничений на въезд в Израиль станет еще одним аргументом для российских властей по возобновлению регулярного авиасообщения с иностранным государством.

«Восстановление регулярных рейсов в Израиль теперь еще с большей силой будут лоббировать и российские авиакомпании, поскольку пассажиропоток по направлению заметно возрастет. С учетом тренда на стабилизацию эпидобстановки в России, можно ожидать официального авиасообщения с Израилем в ближайшие 2-3 недели», – полагают наши источники».

Напомним, что в 2019 году Израиль посетили 296 тыс. туристов из России. По этому показателю наша страна заняла третье место после США и Франции.

/TOURBUS.RU