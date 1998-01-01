Российские туристы с первого марта могут посещать Латвию

Для въезда в соседнюю балтийскую страну будет достаточно предъявить отрицательный тест на коронавирус

На сайте Посольства Латвии в России появилась официальная информация о том, что с начала марта российские туристы могут посещать соседнюю страну.

Как говорится на сайте, «С 1 марта въезд в Латвию возможен всем категориям лиц, которые смогут предъявить сертификат о вакцинации или выздоровлении от Covid-19, или отрицательный результат теста на Covid-19.

Также отменяется требование перед въездом в Латвию заполнять электронную анкету на сайте www.covidpass.lv. С 16 февраля отменено требование о соблюдении самоизоляции по прибытию в Латвию.

Категория исключения - дети в возрасте до 12 лет, которым не обязательно предъявлять сертификат о вакцинации или выздоровлении от Covid-19, или отрицательный результат теста на Covid-19.

Прием документов на получение визы в визовых центрах Pony Express осуществляется по предварительной записи по тел. +8 800 250 49 36».

Ранее латвийский портал LA сообщал, что «Минздрав принял решение вводить постепенное ослабление антикоронавирусных ограничений. С 1 марта откроются развлекательные заведения Латвии, аттракционы, ночные клубы, будут сняты ограничения на сбор людей до 3 тыс. человек».

Официально авиасообщение с Латвией не восстановлено, но, в отличие от соседних Таллина и Вильнюса, в Ригу можно сейчас попасть из Москвы прямым грузопассажирским рейсом Air Baltic. Время в пути — 1 час 40 мин, билет от 6800 руб.

По данным Погранслужбы ФСБ, из России в Латвию в 2019 году было зафиксировано 516,4 тыс. поездок. Но по данным латвийской туристической статистики, туристов из России в стране в 2019 году насчитали вдвое меньше - 279,4 тыс. человек.

Напомним также, что в конце прошлой недели стало известно, что и соседняя Литва также начнет прием российских туристов с отрицательными ПЦР-тестами. Правда, произойдет это на месяц позже - с 31 марта.

Визовые центры VFS В Москве, Петербурге и других городах России, а также Генконсульство Литвы в Калининграде , который уже начал прием документов на шенгенские литовские визы.

Как отметили в Генконсульстве, для подачи заявления на визу потребуется предварительная регистрация. "При подаче документов, заявитель обязан подтвердить, что въезд в Литву намечается не ранее 31 марта", — подчеркнули в дипмиссии.

При этом еще одна балтийская страна — Эстония - уже с прошлого года принимает российских туристов, привитых любыми вакцинами производства РФ.

/TOURBUS.RU