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21 февраля
Виктор Уайлд: «Больше, чем путешествие – это круто!»
Олимпийский чемпион Сочи и бронзовый призер игр в Пекине Виктор Уайлд встретился с участниками проекта «Больше, чем путешествие»
Участники программы развития молодежного туризма «Больше, чем путешествие», которая реализуется Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь), Федеральным агентством по туризму (Ростуризм), Министерством науки и высшего образования РФ, президентской платформой «Россия – страна возможностей» и Российским обществом «Знание», отправились в Сочи. В онлайн-формате они встретились с двукратным олимпийским чемпионом и бронзовым призером игр в Пекине Виктором Уайлдом.
В рамках спецпроекта «Открывай новое» молодежь впервые попробовала встать на сноуборд и горные лыжи, а большим подарком для ребят стало общение с двукратным Олимпийским чемпионом по сноуборду Виктором Уайлдом. Он только что вернулся из Пекина, где завоевал еще одну медаль в копилку нашей сборной – бронзовую. Виктор встретился с участниками по видеосвязи, показал им свою новую награду и рассказал о впечатлениях от Олимпиады.
«В Китае я ощущал огромную благодарность, каждый момент я чувствовал, как мне повезло быть здесь. Третий раз на олимпийских играх. Сам я знаю, что выложился на 100 процентов. И это самое важное для меня», – поделился Виктор Уайлд.
«Очень интересно было пообщаться с человеком, который достиг больших высот в спортивной карьере, приятно осознавать, что это обычный человек, со своими сложностями, испытаниями, которые он прошел, преодолел, благодаря чему стал лучше. Это пример для меня лично», – призналась Софья Седунова, победитель конкурса «Твой ход».
Участники программы «Больше, чем путешествие» попросили Вика дать тренерский совет перед их первой тренировкой. Как правильно встать на сноуборд? И что самое важное для начинающего спортсмена?
«Я думаю, самое важное – улыбаться, может быть, сноуборд будет трудным для вас поначалу, но это нормально. Только если улыбаться, все сложится. И поехали: медленно, спокойно. Удачи!» – посоветовал Вик Уайлд.
Впервые в жизни встал на сноуборд один из участников «Больше, чем путешествие» Родион Кутепов – человек науки, как он сам про себя говорит. Для конкурса «Твой ход» Родион вместе с командой разработал и защитил проект «Киберлюди». Он направлен на адаптацию людей с ограниченными физическими возможностями с помощью высокотехнологичных протезов рук.
«У меня есть старая травма колена, но я все равно мечтаю освоить сноуборд. Я даже купил специальные армированные наколенники для защиты. А еще я, конечно, был счастлив пообщаться с нашим именитым спортсменом, задать ему вопросы, обсудить с ним природу и инфраструктуру горного курорта. Интересно было узнать мнение профессионала», – отметил Родион.
Виктор Уайлд признался, что Сочи – особенный для него город, именно здесь он завоевал два своих олимпийских золота в 2014 году. Российский спортсмен родился в США, но уже более десяти лет защищает честь нашей сборной. Он поздравил ребят с участием в программе «Больше, чем путешествие», назвав возможность увидеть Россию уникальной.
«Больше, чем путешествие – это круто! Молодцы! Вы можете поехать в Сочи, это очень особый курорт. Я много в мире, где был, но Сочи – самое лучшее место. Вам очень повезло сегодня», – добавил Виктор Уайлд.
На протяжении недели гости также изучат олимпийскую инфраструктуру города, который был столицей зимних игр 2014 года. Итогом полезной программы станет оценка и предложения ребят по улучшению горного кластера и Олимпийского парка города Сочи, включая объекты питания, проживания, экскурсионные и спортивные возможности.
Программа «Больше, чем путешествие» доступна для участников конкурсов платформы «Россия – страна возможностей» и российского общества «Знание». География поездок охватывает все федеральные округа, для выбора доступны не менее 250 маршрутов.
Своими впечатлениями о поездках молодежь делится на протяжении всего проекта в Instagram и ВКонтакте, используя хештеги #БольшеЧемПутешествие #Росмолодежь #Ростуризм #РоссияСтранаВозможностей #БольшаяПеремена #Твойход #РоссийскоеОбществоЗнание.
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