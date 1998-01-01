Новости «Территория MICE»: обсудим острые вопросы перезагрузки индустрии "Территория MICE” на выставке "Интурмаркет” является важнейшей площадкой для диалога представителей индустрии

Здоровое MIСE-поколение будущего, изменения MICE-ландшафта, новые идеи и новые игроки на рынке, MICE карта регионов России, – все это в программе “Территории MICE” Приглашаем к участию! Участие бесплатное, по предварительной регистрации на портале Time Pad. Пандемия, как ни странно, продолжает диктовать свои правила, деконструируя условия рынка. Тем не менее, связи укрепляются, появляются новые точки роста, переосмысляются привычные механизмы развития индустрии, рынок расширяется за счёт прихода новых игроков – MICE- ландшафт меняется с небывалой скоростью. В рамках экспертных сессий будут обсуждаться следующие вопросы: Новые реалии – новые тренды: нужны ли нам “доковидные” форматы мероприятий и инструменты продвижения? Подготовка нового поколения MICE-специалистов: в будущее возьмут не всех? Появление новых игроков на рынке – как это повлияют на развитие индустрии в целом? Перекличка: как перевести мероприятия с зарубежных пляжей в российские регионы без потерь? Как сделать свой регион «инвестиционно- привлекательным» для корпораций? Фишки и магниты для привлечения деловых гостей в свой регион? Уже не первый год “Территория MICE на туристкой выставке Интурмаркет” является площадкой для диалога представителей индустрии, наводя мосты между «мастодонтами» сферы гостеприимства и новыми игроками. Время проведения: 11:00 - 15:00 Площадка: ЦВК «Экспоцентр», gавильон 8, 1 этаж. зал фуршетов

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