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18 февраля
Nordwind полетит из Петербурга в Осло
Регулярные рейсы в норвежскую столицу будут выполняться с 28 апреля дважды в неделю
Авиакомпания Nordwind Airlines с 28 апреля запускает прямые регулярные рейсы в Осло из петербургского аэропорта Пулково, сообщила пресс-служба ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ООО "ВВСС", оператор "Пулково"). Рейсы будут выполняться два раза в неделю.
Nordwind входит в десятку крупнейших авиакомпаний РФ по пассажиропотоку. Компания базируется в московском "Шереметьево" и ряде региональных аэропортов. Парк компании состоит из 49 воздушных судов Boeing-737 и -777, A330 и A321 и других.
Как сообщалось ранее, правительство Норвегии с 12 февраля отменило большинство ограничений. Теперь туристы могут путешествовать в страну (за исключением Шпицбергена) как до пандемии коронавируса — не предъявляя ПЦР-тесты и какие-либо сертификаты о вакцинации. Социальное дистанцирование, масочный режим и самоизоляция также отменены.
В Совете по туризму Норвегии сообщили, что турпоток из РФ в страну до пандемии ежегодно рос с 2017 года. В 2019 году российские туристы совершили около 155 тыс. ночевок, это на 15% больше, чем годом ранее. С января по март 2020 года россияне совершили чуть больше 13 тыс. ночевок.
Главным местом притяжения был Регион фьордов Норвегии, на втором месте по популярности – Осло.
Для посещения Норвегии таки образом теперь требуется только требуется шенгенская виза. Как сообщает визовый оператор страны в РФ VFS Global, с 7 февраля 2022 года все индивидуальные заявители, подающие заявление на получение туристической шенгенской визы, должны предоставить план путешествия в Норвегию (расписанный от руки маршрут поездки). Подать документы на визу можно в Москве, Санкт-Петербурге и еще 20 регионах страны, включая Дальний Восток.
«Как и до пандемии, так и сейчас, Норвегия не является бюджетным направлением, однако имеет в России определенную платежеспособную аудиторию.
С учетом ограниченного ассортимента открытых европейских направлений, Норвегия способна вернуть не только своих постоянных клиентов, но и привлечь новых.
Есть шанс, что уже в сезоне весна-лето-2022 Норвегия может получить больше российских туристов, чем было в допандемийные сезоны», — отмечала ранее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
/TOURBUS.RU
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