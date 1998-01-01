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В Бахрейн - свободный въезд

Королевство первым в регионе отменяет практически все ограничения на въезд иностранных туристов

Как сообщили нам в представительстве Управления по туризму Бахрейна в России, с 20 февраля все туристы, прибывающие в Бахрейн, независимо от статуса вакцинации, освобождаются от необходимости прохождения ПЦР-тестирования и карантина.

В январе текущего года Бахрейн уже отменил для иностранных гостей тесты на 5 и 10 день пребывания.

Ранее Россия возобновила регулярное авиасообщение с Бахрейном. В столицу Бахрейна – Манаму из аэропорта московского аэропорта Домодедово трижды в неделю летает авиакомпания Gulf Air. А в партнерстве с Управлением по туризму Бахрейна и авиакомпанией Gulf Air, работают ттуристические компании Space Travel, PAC Group, “Русский Экспресс”, “Арт-Тур”, “Интурист” и ICS.

Бахрейн, напомним, и ранее был открыт для посещения российскими туристами, привитыми вакциной «Спутник V», а у наших туристов пользовались спросом, в частности, рейсы на Мальдивы со стыковкой в Бахрейне.

В настоящее время (до 20 февраля) для непривитых путешественников в возрасте от 12 лет действует десятидневный карантин. Также всем туристам с 6 лет необходимо установить приложение BeAware Bahrain и сдать один ПЦР-тест сразу по прибытии в Бахрейн. Стоимость тестирования составляет около $32. После сдачи теста в аэропорту вакцинированные туристы должны проследовать в свой отель и оставаться в номерах до получения результата.

Также в Управлении по туризму сообщили , что в марте туристы из России смогут попасть на ряд интересных мероприятий. Так, с 18 по 20 марта в Бахрейне пройдет первый в этом году этап гонок «Формулы-1» - одного из самых главных спортивных соревнований мира.

Кроме того, концерт американской рок-группы Kings of Leon, пройдет 11 марта, а выступление выдающегося английского гитариста, певца и композитора Эрика Клэптона, состоится 19 марта. Оба мероприятия пройдут в концертном зале Al Dana Amphitheatre.

Как подчеркнули в Управлении, “туристы из России могут могут свободно передвигаться по 33-м островам Королевства и посещать туристические объекты, но при этом им рекомендуется соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические меры для предотвращения распространения COVID-19, а именно соблюдать дистанцию в общественных местах, носить маску и чаще мыть руки”.

/TOURBUS.RU

