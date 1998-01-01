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18 февраля
Роман Абрамович купил пансионат «Кристаллл» в Геленджике

Эксперты оценивают рыночную стоимость пансионата-отеля в 350–450 млн руб.


 

Компания ООО «Финэстейт Ко», принадлежащая Роману Абрамовичу, стала владельцем 100% доли «Отеля-пансионата Кристалл» в Геленджике. Об этом стало известно из данных системы СПАРК, на которую сссылается сегодня РБК.

Как сообщает РБК, отель-пансионат «Кристалл» площадью 4,5 тыс. кв. м расположен по адресу: Туристическая улица, 19. Корпус отеля состоит из семи этажей с номерным фондом на 200 мест, также имеется 5 коттеджей на 16 номеров.

В описании отеля указано, что территория расположена в нескольких минутах ходьбы от пляжа и в 16 минутах ходьбы от аквапарка. В 3 км от пансионата расположен аэропорт Геленджик.

Эксперты по недвижимости называют рыночную стоимость объекта в пределах 350–450 млн рублей.
Директор департамента жилой недвижимости и девелопмента Colliers Тимур Рывкин считает, что новый инвестор может построить на прибрежной территории гостиницу или комплекс апартаментов общей площадью около 24 тыс. кв. м.

 Он прогнозирует растущий спрос на недвижимость в Краснодарском крае. Но отмечает, что на данной территории невозможно возведение жилья, поскольку земля находится в зоне курортного строительства. 

По данным РБК, ООО «Отель-пансионат Кристалл» зарегистрировано в 2007 году в городе Геленджике. Генеральным директором компании является Андрей Суханов. За 2020 год прибыль компании составляет — 2, 3 млн рублей, выручка за 2020 год — 40,4 млн рублей. На 18 февраля 2022 года организация функционирует. 

В 2019 году отель принадлежал экс-мэру Геленджика и бывшему депутату Госдумы Сергею Озерову. С 2015 по 2019 годы Валерию Озерову. С 2010 по 2015 годы Павлу Озерову.

Как сообщал РБК Краснодар, в конце декабря 20219 года ООО «Финэстейт Ко», приобрела также 100% АО «Гавань», которому принадлежит территория стадиона «Спартак» в Геленджике. 

/TOURBUS.RU


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