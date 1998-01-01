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18 февраля
Роман Абрамович купил пансионат «Кристаллл» в Геленджике
Эксперты оценивают рыночную стоимость пансионата-отеля в 350–450 млн руб.
Компания ООО «Финэстейт Ко», принадлежащая Роману Абрамовичу, стала владельцем 100% доли «Отеля-пансионата Кристалл» в Геленджике. Об этом стало известно из данных системы СПАРК, на которую сссылается сегодня РБК.
В описании отеля указано, что территория расположена в нескольких минутах ходьбы от пляжа и в 16 минутах ходьбы от аквапарка. В 3 км от пансионата расположен аэропорт Геленджик.
Он прогнозирует растущий спрос на недвижимость в Краснодарском крае. Но отмечает, что на данной территории невозможно возведение жилья, поскольку земля находится в зоне курортного строительства.
В 2019 году отель принадлежал экс-мэру Геленджика и бывшему депутату Госдумы Сергею Озерову. С 2015 по 2019 годы Валерию Озерову. С 2010 по 2015 годы Павлу Озерову.
/TOURBUS.RU
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