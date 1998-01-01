Минтуризма и Минздрав Австрии: С 22 февраля российские туристы смогут посещать страну с отрицательным ПЦР-тестом

Сразу несколько источников сообщают, что уже на следующей неделе российские туристы смогут посещать альпийскую страну без карантина

Власти Австрии поэтапно снимают антиковидные ограничения: с 22 февраля российские туристы смогут посетить страну при предъявлении ПЦР- или экспресс-теста на COVID-19, сообщили нам в Офисе по туризму земли Тироль.

"В ближайшие недели в Австрии, а значит, и в Тироле будут в значительной степени сняты ограничения, вызванные COVID-19. Так, с 22 февраля правила въезда в Австрию смягчатся: в качестве основного правила въезда будет применяться общее правило 3G (привит, переболел, протестирован). За исключением въезда из стран с высоким уровнем заболевания. Но такие страны в настоящий момент официально не названы", — говорится в сообщении.

Таким образом, российские туристы смогут въехать со справкой о перенесенном коронавирусе, ПЦР- или экспресс-тестом, сделанными за 72 или за 24 часа до поездки соответственно.

Как отметили в офисе по туризму Тироля, власти Австрии планируют до 5 марта снять и большинство ограничений, действующих в стране. Во всех основных регионах, где до сих пор применялось правило 2G (привитые или выздоровевшие), с 19 февраля будет применяться правило 3G. "В силе остаются: комендантский час с полуночи, запрет на работу ночного общепита, масочный режим, ограничение по количеству человек в помещении", — пояснили в турофисе.

При этом с 5 марта большинство требований будут отменены, останется только масочный режим в закрытых помещениях и общественных местах.

В иоже время австрийские СМИ сообщают, что Мэрия Вены пока не будет отменять действующие ограничения, потому что регионы самостоятельно могут определять политику, касающуюся коронавирусных ограничений. Так, венские кафе и другие заведения останутся открытыми только для привитых и переболевших, масочный режим в помещениях остается в силе.

То, что въезд туристов из России в Австрию будет разрешен при предъявлении отрицательного результата теста на коронавирус с 22 февраля сообщает и ТАСС со ссылкой на Минтуризма Австрии.

"Согласно принятому решению, российские туристы также смогут въезжать в Австрию по предъявлению отрицательного результата теста на коронавирус", - отметили в австрийском министерстве.

В Минздраве Австрии подтвердили ТАСС, что въезд из России будет разрешен по ПЦР-тестам и тестам на антиген. "С 22 февраля 2022 года правило 3G (привит, переболел, протестирован) будет действовать для въезда из всех стран, включая также Россию", - отметили в Минздраве в ответ на вопрос, какие правила будут распространяться на российских туристов при въезде в Австрию с 22 февраля.

Как пояснили в министерстве, въехать в страну сможет любой человек, который был привит вакциной, одобренной Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения, выздоровел или просто сдал тест. "В качестве тестов разрешены как ПЦР-тесты (срок действия которых не должен превышать 72 часа), так и тесты на антиген (не должен превышать максимум 24 часа)", - подчеркнули в Минздраве.

Между тем, вчера в Австрийском представительстве по туризму в России сообщили, что «Для туристов из России, не болевших коронавирусом и не привитых признанными в ЕС вакцинами, ключевым вопросом остается возможность въезда в Австрию без карантина. Ожидается, что детали о дальнейшем порядке пересечения австрийской границы будут оглашены в течение недели с 21 февраля».

Мы рассчитываем получить свежий комментарий австрийского Офиса по туризму относительно новых правил въезда в ближайшее время.

/TOURBUS.RU