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Латвия вслед за Литвой планирует разрешить въезд российских туристов

Минздрав страны уже в марте планирует разрешить въезд туристов с отрицательным ПЦР-тестом

Власти Латвии планируют постепенно снимать ограничения, действующие в стране, а также разрешить въезд иностранным туристам, в том числе и россиянам, как с сертификатом вакцинации, так и с ПЦР-тестом, сообщает портал LA, который цитирует «Интерфакс».

«Минздрав принял решение вводить постепенное ослабление антикоронавирусных ограничений. С 1 марта откроются развлекательные заведения Латвии, аттракционы, ночные клубы, будут сняты ограничения на сбор людей до 3 тыс. человек.

Также министерство планирует разрешить въезд иностранным туристам из всех стран с сертификатом вакцинации или отрицательным тестом на COVID-19», — пишет издание.

Как отмечает портал, путешественникам не нужно будет соблюдать карантин по прибытии, они сразу смогут перемещаться по стране.

Между тем, до 1 апреля посещение массовых мероприятий (спектакли, концерты, кино, спортивные соревнования), ночных клубов, аттракционов, заведений общественного питания будет разрешено с предъявлением сертификата вакцинации.

В настоящее время въезд в Латвию из РФ с туристическими целями запрещен. Между тем, в отличие от соседних Таллина и Вильнюса, в Ригу можно сейчас попасть прямым рейсом Air Baltic. Время в пути — 1 час 40 мин, билет от 6800 руб.

Напомним, что вчера стало известно, что соседняя Литва также начнет прием российских туристов. «Начиная с 31 марта 2022 года, граждане могут въезжать на территорию Литвы при наличии действующей шенгенской визы и при предъявлении отрицательного ПЦР теста (сделанного не более чем за 72 часа до прибытия в Литву) или сертификата о вакцинации признанной в Литве вакциной», – говорится в сообщении Визового центра VFS, который уже начал прием документов на шенгенские литовские визы.

При этом еще одна балтийская страна — Эстония - уже с прошлого года принимает российских туристов, привитых любыми вакцинами производства РФ.

/TOURBUS.RU