Майя Ломидзе: «Туристы почувствовали приближение конца пандемии»

Вчера в пресс-центре ТАСС в онлайн-режиме прошла пресс-конференция исполнительного директора Ассоциации туроператоров Майи Ломидзе, посвященная предпочтениям россиян при выборе мест для весеннего отдыха в 2022 году.

Как напомнила Майя Ломидзе, «в 2020 и 2021 годах из-за неопределенности, связанной с пандемией, туристы не хотели оплачивать отдых задолго до поездки, опасаясь отмен и переносов».

«Сейчас туристы чувствуют приближение конца пандемии, хотя никто пока не знает срок, когда это все закончится. Но готовность бронировать туры в феврале на майские праздники, за три месяца, в сравнении с той глубиной продаж, которая была в 2021 году, впечатляет. Мы думали, что будут бронировать в конце марта. В этом году опасений явно стало меньше, есть даже бронирования на сентябрь, хотя и единичные.

На данный момент вырывается вперед Египет, но Турция «наступает ему на пятки». На внутренних направлениях лидируют Краснодарский край, Крым, Ставропольский край», — рассказала Майя Ломидзе.

Эксперт добавила, что росту спроса на отдых способствуют и сниженные цены, которые предлагают туроператоры по акциям раннего бронирования. «Раннее бронирование у туроператоров действует до конца марта. Стоимость летнего отдыха с мая по сентябрь в рамках этих акций примерно на 15-30% ниже.

Разница в скидке зависит от страны, объекта размещения, других факторов. Уже сейчас очевидно, что с 1 апреля стоимость туров на лето вырастет минимум на 30% а на некоторых направлениях – на 50%», — отметила г-жа Ломидзе.

Исполнительный директор АТОР рассказала, что особенно тревожит туроператоров ситуация с Турцией, где серьезно выросла стоимость турпродукта из-за роста цен внутри страны на все составляющие, от которых зависит отдых.

По ее словам, чтобы снизить риски для туристов при раннем бронировании туроператоры предлагают отдых в Турции с небольшой предоплатой и возможностью полностью оплатить тур за две недели до поездки.

«Эти два момента – то, что сейчас более низкие цены и второй – что люди перестали бояться бронировать вперед, влияют на уровень продаж. Это характерно и для внутренних направлений, и для выездных», — добавила Ломидзе.

При этом эксперт подчеркнула, что туристы не теряют надежды в этом году попасть в Европу: «Там идут небольшие смягчения, снятия ограничений для граждан ЕС, местных жителей, что мы расцениваем как очень хороший симптом. Пока россияне туда официально въехать не могут, но появилась надежда, что в 2022 году мы дождемся открытия любимых европейских стран.

Напомню, что полностью открылась Норвегия и, конечно, она войдет в список продаваемых стран, хотя направление дорогое. То, что страна сняла все ограничения и вернулась к доковидному порядку въезда – это как глоток свежего воздуха для наших туристов. И они оценят это и проголосуют рублем».

Туроператоры также отмечают повышенный спрос на отдых на следующей неделе, включающей выходной на День защитника Отечества, организованные туристы в этот период предпочитают поездки в страны с более теплым климатом, чем в России, сообщила Майя Ломидзе.

Популярные направления – Египет, ОАЭ, Сейшелы, Мальдивы, Доминикана, Таиланд.»

Как отметила Ломидзе, средняя стоимость наиболее продаваемых турпакетов, в основном за рубеж, на февральские праздники выше 55-60 тыс. рублей на двоих, с перелетом и размещением в гостинице 3*.

Что касается российских направлений, то, по словам Ломидзе, спрос на туры на февральские праздники пока выше, чем на мартовские и Масленицу. Среди наиболее популярных направлений – Краснодарский край, Крым, Ставрополье, подрос интерес к экскурсионным направлениям – города Золотого Кольца, Петербург, Ярославль, Калмыкия.

/TOURBUS.RU